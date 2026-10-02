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Асоциацията на полицейските началници подкрепя съдия Владимир Вълков за изборен член на ВСС от съдийската квота

De Fakto 02.10.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 539 Прегледа

Defakto.bg

Какво мисли за масовите самоотводи  в българските съдилища, пита съдия Огнян Маладжиков от Районния съд в Тутракан

Съдия Владимир Вълков

Асоциацията на полицейските началници (АПН) официално публикува становище в подкрепа на съдия Владимир Вълков от  Апелативен съд – София,  което публикувано на официалния  сайт на Висшия съдебен съвет.

Съдия  Вълков бе предложен за изборен член на ВСС от  съдии от Върховен касационен съд, Апелативен съд – София, Софийски градски съд, Софийски районен съд, Окръжен съд – Ловеч и Районен съд – Ловеч, които изтъкнаха, че  притежава необходими професионални и личностни качества за член на ВСС.

През  2022 г., той бе номиниран самостоятелно от съдия Владислава Цариградска.

Сред основните  мотиви за подкрепа от  Асоциацията на полицейските началници (АПН) за  съдията е дългогодишното успешно партньорство и споделените усилия за подобряване на ефективността в правосъдната система и МВР.

Акценти за подкрепата: 

Съдия Вълков има доказан практически опит в изграждането на мостове между правоприлагащите органи и съда.  Още през 2006 г. той работи в директно съавторство с член на Асоциацията на полицейските началници по съвместния практически проект „Наказателният процес от А до… Я“.  Този проект е  бил насочен към оптимизиране на работата и обучението на младши съдии и служители на реда.

Асоциацията разпознава в негово лице професионалист с над 25 години съдийски стаж, който активно работи срещу неефективните практики и липсата на прозрачност при вземането на управленски решения в съдебната влас

В подкрепа на профила му са изтъкнати и неговите допълнителни квалификации в сфери като управление на екипи, групова динамика, медиация и възстановително правосъдие — умения, които се считат за ключови за реформирането на диалога вътре във Висшия съдебен съвет.

За самоотводите в българските съдилища

Важни и уместни въпроси са поставен от съдия Огнян Маладжиков от Районния съд в Тутракан към всички кандидатитза членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от съдийската квота, сред които е и съдия  Владимир Вълков.

Съдията пита:  Идентифицира ли като проблем масовите самоотводи на съдиите от българските съдилища?

Сегашната нормативна уредба дава ли възможност за справяне с това явление?

Има ли нужда от промени в законите запреодоляване на проблемите, свързани с отводите, които водят до съмнения за задкулисни влияния и отказ от правосъдие.

Още по темата за самоотводите тук

 

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