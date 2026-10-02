Асоциацията на полицейските началници подкрепя съдия Владимир Вълков за изборен член на ВСС от съдийската квота

Асоциацията на полицейските началници (АПН) официално публикува становище в подкрепа на съдия Владимир Вълков от Апелативен съд – София, което публикувано на официалния сайт на Висшия съдебен съвет.

Съдия Вълков бе предложен за изборен член на ВСС от съдии от Върховен касационен съд, Апелативен съд – София, Софийски градски съд, Софийски районен съд, Окръжен съд – Ловеч и Районен съд – Ловеч, които изтъкнаха, че притежава необходими професионални и личностни качества за член на ВСС.

През 2022 г., той бе номиниран самостоятелно от съдия Владислава Цариградска.

Сред основните мотиви за подкрепа от Асоциацията на полицейските началници (АПН) за съдията е дългогодишното успешно партньорство и споделените усилия за подобряване на ефективността в правосъдната система и МВР.

Акценти за подкрепата:

Съдия Вълков има доказан практически опит в изграждането на мостове между правоприлагащите органи и съда. Още през 2006 г. той работи в директно съавторство с член на Асоциацията на полицейските началници по съвместния практически проект „Наказателният процес от А до… Я“. Този проект е бил насочен към оптимизиране на работата и обучението на младши съдии и служители на реда.

Асоциацията разпознава в негово лице професионалист с над 25 години съдийски стаж, който активно работи срещу неефективните практики и липсата на прозрачност при вземането на управленски решения в съдебната влас

В подкрепа на профила му са изтъкнати и неговите допълнителни квалификации в сфери като управление на екипи, групова динамика, медиация и възстановително правосъдие — умения, които се считат за ключови за реформирането на диалога вътре във Висшия съдебен съвет.

За самоотводите в българските съдилища

Важни и уместни въпроси са поставен от съдия Огнян Маладжиков от Районния съд в Тутракан към всички кандидатитза членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от съдийската квота, сред които е и съдия Владимир Вълков.

Съдията пита: Идентифицира ли като проблем масовите самоотводи на съдиите от българските съдилища?

Сегашната нормативна уредба дава ли възможност за справяне с това явление?

Има ли нужда от промени в законите запреодоляване на проблемите, свързани с отводите, които водят до съмнения за задкулисни влияния и отказ от правосъдие.

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