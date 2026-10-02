Софийски градски съд не призна Лена Бориславова за виновна по делото „Корал“, чака се решение в срок

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Казусът „Корал“, по който обвиняема е бившата депутатка от „Продължаваме промяната“ Лена Бориславова, приключи за по-малко от час. Предстои Софийският градски съд да се произнесе в срок по протеста на прокуратурата срещу оправдателната присъда на Лена Бориславова.

На днешното заседание държавното обвинение поиска отново Бориславова да бъде призната за виновна, докато защитата й настоя за потвърждение на оправдателната присъда на първоинстанционния съд.

Бориславова е обвинена, че е използвала документи с невярно съдържание във връзка с освобождаването на Кирил Петков от сдружението „Да запазим Корал“ през 2021 г., за да може да бъде назначен за министър на икономиката в първото служебно правителство на Стефан Янев.

Миналата година Софийският районен съд я оправда , а днешното решине на тричленен състав на Софийския градски съд, че ще се произнесе в законовия срок, означава, че не се очаква нова присъда, различна от оправдателната.