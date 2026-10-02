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Софийски градски съд не призна Лена Бориславова за виновна по делото „Корал“, чака се решение в срок

De Fakto 02.10.2026 Законът Напишете коментар 51 Прегледа

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Казусът „Корал“, по който обвиняема е  бившата депутатка от „Продължаваме промяната“ Лена Бориславова, приключи за по-малко от час. Предстои Софийският градски съд да се произнесе в срок по протеста на прокуратурата срещу оправдателната присъда на Лена Бориславова.

На днешното заседание държавното обвинение поиска отново Бориславова да бъде призната за виновна, докато защитата й настоя за потвърждение на оправдателната присъда на първоинстанционния съд.

Бориславова е  обвинена, че е използвала документи с невярно съдържание във връзка с освобождаването на Кирил Петков от сдружението „Да запазим Корал“ през 2021 г., за да може да бъде назначен за министър на икономиката в първото служебно правителство на Стефан Янев.

Миналата година Софийският районен съд я оправда , а  днешното решине на тричленен състав на Софийския градски съд, че  ще се произнесе в законовия срок,   означава, че  не се очаква нова присъда, различна от оправдателната.

Делото срещу Бориславова се гледа само по административния ред, т.е. не се търси наказателна отговорност, а само административна.  Tова прие СРС през април 2025 г. с мотива, че  мaĸcимaлнoтo нaĸaзaниe зa пpecтъплaниeтo, в ĸoeтo oбвинeнa e 2 гoдини лишaвaнe oт cвoбoдa, oт пpecтъплeниeтo, зa  ĸoeтo e oбвинeнa, нe ca нacтъпили ниĸaĸви имyщecтвeни вpeди,  a тя имa чиcто ocъдeбнo минaлo.

 

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