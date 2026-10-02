Последни новини
Home / Законът / На 2 ноември правна комисия започва изслушване на кандидатите за ВСС от парламентарната квота

На 2 ноември правна комисия започва изслушване на кандидатите за ВСС от парламентарната квота

De Fakto 02.10.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 594 Прегледа

Defakto.bg
Янка Тянкова

Правна комисия с 19 гласа „за“ даде зелена светлина за изслушването на 21  кандидати за членове за  Съдийска и Прокурорска колегия на ВСС от квотата на Народното събрание.

по азбучен ред.Изслушването  ще започне на 2 ноември от 14,30 ч в зала 134 на Народното събрание и ще се излъчва в реално време чрез интернет страницата на НС.

Прието бе, че при невъзможност да се изслушат всички кандидати в един ден, процедурата по изслушване ще продължи на 3 и 4 ноември. 

Председателката на комисията  проф. Янка Тянкова прочете  по азбучен ред имената на допуснатите 21 кандидати:

За Съдийска колегия са: Анета Антонова, Васил Пандов, Евгений Стайков, Емил Дечев, Иван Ранчев, Калин Баталски, Михаил Малчев, Петьо Славов, Светозар Георгиев, Силвия Цанова, Таня Радуловска, Цвета Рангелова, Цветко Лазаров.

За Прокурорска колегия – Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Емил Дечев, Екатерина Гетова, Иван Калибацев, Красимир Комсалов, Милена Карагьзовова, Стефан Милев.

Всички представени до момента документи– концепции, декларации и пр.,  отговарят на изискванията на процедурните правила, каза Тянкова.

Допуснатите кандидати  ще се  състезават за шест места  в Съдийската и пет за Прокурорската колегии.

На следващото заседание на правна комисия ( сряда,  7 октомври) се очаква да бъдат  уточнени нови  изисквания към кандидатите за ВСС , предложени от  „Продължаваме промяната“.

В началото на днешното  заседание Велислав Величков и Стою Стоев от ПП поискаха преди изслушването членовете на правната комисия да получат информация дали спрямо кандидатите са били използвани СРС, както и да се получат данни  дали спрямо тях е имало дисциплинарни процедури и наказания.   Но, ако подобни данни не се продоставят на комисията,  това няма да доведе до отлагане на изслушването, каза Величков. Според него тези данни са важни с оглед преценката на депутатите.

Депутатът  не скри, че предложението възникнало като идея вчера, след като на групата  било подхвърлено , че е предложен от тях  прподавател  за член на ВСС, има тежко дисциплинарно наказание.  След проверка се оказало, че това не е вярно.   Величков напромни и искането на “ Демократична България“  Съдийската колегия да каже  има ли сред кандидати, такива  с  изтекли имена покрай Мартин Божанов – Нотариуса,

Председателката на комисията Янка Тянкова  попита какво ще се иска за кандидатите, които са университетски преподаватели.  Тя изрази и лично становище, че подобно предложение било саботиране на процедурата.

Величков  възрази, че не  искат да бавят процедурата, а да я направят прозрачна.

Иван Вачев от ПБ попита какво ще стане, ако за един кандидати дойдат справки, а за други – не, и това няма ли да доведе неравнопоставеност и до съдебни спорове.   Той призова Величков да оттегли предложението, защото ще се създаде правен прецедент, което не е добре за никого.

Според Николета Тодорова от ПП са закъснели с предложението си и това ще доведе до  разтягане на процедурата.

Междувременно Надежда Йорданова оттегли предложението на ДБ с думите:  „ Смятаме за важно дали някой от кандидатите, които обсъждаме, не е попаднал в мрежата на Нотариуса и Пепи Еврото“, подчерта тя, но поиска тяхното предложение да не бъде гласувано на това заседанине,  за да могат да прецизират информацията.

След близо час спорна дискусия предложението  на Величков и Стоев беше отложено за следващата седмица.

 

About De Fakto

Проверете също

Съдът остави в ареста обвинения в предумишлено убийство Славчо Мегеров след заседание, проведено при закрити врати

Пловдивският окръжен съд остави в ареста Славчо Мегеровв, след като разгледа при закрити врати поисканата …

Бизнесменът Юлиян Янков – Картофа е задържан от гръцките власти, той твърди, че се е предал сам

“Във връзка с неправомерно издадената по отношение на мен Европейска заповед за арест и в …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване