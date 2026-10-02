На 2 ноември правна комисия започва изслушване на кандидатите за ВСС от парламентарната квота

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Правна комисия с 19 гласа „за“ даде зелена светлина за изслушването на 21 кандидати за членове за Съдийска и Прокурорска колегия на ВСС от квотата на Народното събрание.

по азбучен ред.Изслушването ще започне на 2 ноември от 14,30 ч в зала 134 на Народното събрание и ще се излъчва в реално време чрез интернет страницата на НС.

Прието бе, че при невъзможност да се изслушат всички кандидати в един ден, процедурата по изслушване ще продължи на 3 и 4 ноември.

Председателката на комисията проф. Янка Тянкова прочете по азбучен ред имената на допуснатите 21 кандидати:

За Съдийска колегия са: Анета Антонова, Васил Пандов, Евгений Стайков, Емил Дечев, Иван Ранчев, Калин Баталски, Михаил Малчев, Петьо Славов, Светозар Георгиев, Силвия Цанова, Таня Радуловска, Цвета Рангелова, Цветко Лазаров.

За Прокурорска колегия – Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Емил Дечев, Екатерина Гетова, Иван Калибацев, Красимир Комсалов, Милена Карагьзовова, Стефан Милев.

Всички представени до момента документи– концепции, декларации и пр., отговарят на изискванията на процедурните правила, каза Тянкова.

Допуснатите кандидати ще се състезават за шест места в Съдийската и пет за Прокурорската колегии.

На следващото заседание на правна комисия ( сряда, 7 октомври) се очаква да бъдат уточнени нови изисквания към кандидатите за ВСС , предложени от „Продължаваме промяната“.

В началото на днешното заседание Велислав Величков и Стою Стоев от ПП поискаха преди изслушването членовете на правната комисия да получат информация дали спрямо кандидатите са били използвани СРС, както и да се получат данни дали спрямо тях е имало дисциплинарни процедури и наказания. Но, ако подобни данни не се продоставят на комисията, това няма да доведе до отлагане на изслушването, каза Величков. Според него тези данни са важни с оглед преценката на депутатите.

Депутатът не скри, че предложението възникнало като идея вчера, след като на групата било подхвърлено , че е предложен от тях прподавател за член на ВСС, има тежко дисциплинарно наказание. След проверка се оказало, че това не е вярно. Величков напромни и искането на “ Демократична България“ Съдийската колегия да каже има ли сред кандидати, такива с изтекли имена покрай Мартин Божанов – Нотариуса,

Председателката на комисията Янка Тянкова попита какво ще се иска за кандидатите, които са университетски преподаватели. Тя изрази и лично становище, че подобно предложение било саботиране на процедурата.

Величков възрази, че не искат да бавят процедурата, а да я направят прозрачна.

Иван Вачев от ПБ попита какво ще стане, ако за един кандидати дойдат справки, а за други – не, и това няма ли да доведе неравнопоставеност и до съдебни спорове. Той призова Величков да оттегли предложението, защото ще се създаде правен прецедент, което не е добре за никого.

Според Николета Тодорова от ПП са закъснели с предложението си и това ще доведе до разтягане на процедурата.

Междувременно Надежда Йорданова оттегли предложението на ДБ с думите: „ Смятаме за важно дали някой от кандидатите, които обсъждаме, не е попаднал в мрежата на Нотариуса и Пепи Еврото“, подчерта тя, но поиска тяхното предложение да не бъде гласувано на това заседанине, за да могат да прецизират информацията.

След близо час спорна дискусия предложението на Величков и Стоев беше отложено за следващата седмица.