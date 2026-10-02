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Правна комисия започва проверка на 20 номинирани кандидати за Съдийска и Прокурорска колегия на новия ВСС

De Fakto 02.10.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 794 Прегледа

Defakto.bg

Комисията по правни въпроси на Народното събрание ще провери днес, 2 октомври, кандидатите за членове на Съдийската и Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, предаде БГНЕС.

Заседанието е насрочено за 14:15 часа. В дневния ред е предвидена проверка за допускане до изслушване на кандидатите, както и насрочване на дата за изслушването на допуснатите кандидати пред Комисията по правни въпроси.

За парламентарната квота са предложени 20 кандидати за 11 места във ВССшестима за Съдийската колегия и петима за Прокурорската.

За Съдийската колегия са предложени Цветко Лазаров, Петьо Славов, Иван Ранчев, Калин Баталски, Силвия Цанова, Анета Антонова, Михаил Малчев, Васил Пандов, Светлозар Георгиев, Евгений Стайков, Таня Радуловска-Мадамжиева и Цвета Рангелова.

За Прокурорската колегия предложенията са за  Красимир Комсалов, Стефан Милев, Милена Карагьозова, Иван Калибацев, Екатерина Гетова, Емил Дечев, Веселин Вучков и Андрей Янкулов.

Кандидатурите  са внесени от народни представители. Част от тях  са подкрепени и от инициативни предложения, постъпили от граждански и професионални организации.

Процедурните правила за избора предвиждат проверка на документите и допустимостта на кандидатите, проверка на професионалните и нравствените им качества, публично изслушване, изготвяне на мотивиран доклад и избор от Народното събрание.

Изборът на членовете на ВСС от парламентарната квота се извършва поотделно за всеки кандидат с мнозинство от две трети от народните представители, което е най-малко 160 гласа.

Процедурата за избор на членовете на Съдийската и Прокурорската колегия от професионалната квота е  другата  част от избора  за формиране на състава на 25 -членния Висшия съдебен съвет, в който по право влизат главният  прокурор и председателите на върховните съдилища.

Ето и графикът за избора от квотата на магистратите:

Прокурори

За четири места в колегията ще се борят 25 кандидати, допуснати до избора за членове на ВСС. 

На 17 октомври прокурорите ще проведат Общо събрание за изслушване и избор на избирателна и секционни комисии  (в зала „София Ивент Център“, София)

За 24 октомври 2026 г. е определен денят за гласуване и избор на членове за Прокурорската колегия.

Следователите

ще проведат Обшо събрание на 14 ноември 2026 г. (първа събота), а на 21 ноември 2026 г. (втора събота) ще проведат самото гласуване – двама се борят да едно място

Съдиите:

За шест места в съдийската колегия са допуснати 18 кандидати.

На 31 октомври 2026 г. ще се проведе  Общо събрание за представяне на кандидатурите и избор на комисии (в зала „София Ивент Център“, София).

Денят за гласуване и избор е опредлен на 7 ноември 2026 г.

Гласуването ще се извършва само с хартиени бюлетини.

В Закона за съдебната власт няма изискване за цялостно попълване на  25 – членния съства на   Висшия съдебен съвет.  За да заработи и да взема валидни рашения,  в съвета задължително  трябва  да бъдат избрани повече от половината от членовете му – поне 13 души.
 Тоест, ако професионалната квота избере своите  11 представители заедно с тримата по право, ВСС ще може да започне работа, дори ако парламентата квота не е избрала своите 11 членове поради завишеното изискване  всеки кандидат поотделно да получи 160 гласа.

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