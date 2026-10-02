Правна комисия започва проверка на 20 номинирани кандидати за Съдийска и Прокурорска колегия на новия ВСС

Комисията по правни въпроси на Народното събрание ще провери днес, 2 октомври, кандидатите за членове на Съдийската и Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, предаде БГНЕС.
Заседанието е насрочено за 14:15 часа. В дневния ред е предвидена проверка за допускане до изслушване на кандидатите, както и насрочване на дата за изслушването на допуснатите кандидати пред Комисията по правни въпроси.
За парламентарната квота са предложени 20 кандидати за 11 места във ВСС – шестима за Съдийската колегия и петима за Прокурорската.
За Съдийската колегия са предложени Цветко Лазаров, Петьо Славов, Иван Ранчев, Калин Баталски, Силвия Цанова, Анета Антонова, Михаил Малчев, Васил Пандов, Светлозар Георгиев, Евгений Стайков, Таня Радуловска-Мадамжиева и Цвета Рангелова.
За Прокурорската колегия предложенията са за Красимир Комсалов, Стефан Милев, Милена Карагьозова, Иван Калибацев, Екатерина Гетова, Емил Дечев, Веселин Вучков и Андрей Янкулов.
Кандидатурите са внесени от народни представители. Част от тях са подкрепени и от инициативни предложения, постъпили от граждански и професионални организации.
Процедурните правила за избора предвиждат проверка на документите и допустимостта на кандидатите, проверка на професионалните и нравствените им качества, публично изслушване, изготвяне на мотивиран доклад и избор от Народното събрание.
Изборът на членовете на ВСС от парламентарната квота се извършва поотделно за всеки кандидат с мнозинство от две трети от народните представители, което е най-малко 160 гласа.
Процедурата за избор на членовете на Съдийската и Прокурорската колегия от професионалната квота е другата част от избора за формиране на състава на 25 -членния Висшия съдебен съвет, в който по право влизат главният прокурор и председателите на върховните съдилища.
Ето и графикът за избора от квотата на магистратите:
Прокурори
За четири места в колегията ще се борят 25 кандидати, допуснати до избора за членове на ВСС.
На 17 октомври прокурорите ще проведат Общо събрание за изслушване и избор на избирателна и секционни комисии (в зала „София Ивент Център“, София)
За 24 октомври 2026 г. е определен денят за гласуване и избор на членове за Прокурорската колегия.
Следователите
ще проведат Обшо събрание на 14 ноември 2026 г. (първа събота), а на 21 ноември 2026 г. (втора събота) ще проведат самото гласуване – двама се борят да едно място.
Съдиите:
За шест места в съдийската колегия са допуснати 18 кандидати.
На 31 октомври 2026 г. ще се проведе Общо събрание за представяне на кандидатурите и избор на комисии (в зала „София Ивент Център“, София).
Денят за гласуване и избор е опредлен на 7 ноември 2026 г.
Гласуването ще се извършва само с хартиени бюлетини.