Правна комисия започва проверка на 20 номинирани кандидати за Съдийска и Прокурорска колегия на новия ВСС

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Комисията по правни въпроси на Народното събрание ще провери днес, 2 октомври, кандидатите за членове на Съдийската и Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, предаде БГНЕС.

Заседанието е насрочено за 14:15 часа. В дневния ред е предвидена проверка за допускане до изслушване на кандидатите, както и насрочване на дата за изслушването на допуснатите кандидати пред Комисията по правни въпроси.

За парламентарната квота са предложени 20 кандидати за 11 места във ВСС – шестима за Съдийската колегия и петима за Прокурорската.

За Съдийската колегия са предложени Цветко Лазаров, Петьо Славов, Иван Ранчев, Калин Баталски, Силвия Цанова, Анета Антонова, Михаил Малчев, Васил Пандов, Светлозар Георгиев, Евгений Стайков, Таня Радуловска-Мадамжиева и Цвета Рангелова.

За Прокурорската колегия предложенията са за Красимир Комсалов, Стефан Милев, Милена Карагьозова, Иван Калибацев, Екатерина Гетова, Емил Дечев, Веселин Вучков и Андрей Янкулов.

Кандидатурите са внесени от народни представители. Част от тях са подкрепени и от инициативни предложения, постъпили от граждански и професионални организации.

Процедурните правила за избора предвиждат проверка на документите и допустимостта на кандидатите, проверка на професионалните и нравствените им качества, публично изслушване, изготвяне на мотивиран доклад и избор от Народното събрание.

Изборът на членовете на ВСС от парламентарната квота се извършва поотделно за всеки кандидат с мнозинство от две трети от народните представители, което е най-малко 160 гласа.

Процедурата за избор на членовете на Съдийската и Прокурорската колегия от професионалната квота е другата част от избора за формиране на състава на 25 -членния Висшия съдебен съвет, в който по право влизат главният прокурор и председателите на върховните съдилища.

Ето и графикът за избора от квотата на магистратите:

Прокурори