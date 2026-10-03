След едно хилядолетие: България посреща своя прочут средновековен владетел – Цар Самуил (997-1014 г.)

България посреща тленните останки на цар Самуил с държавна церемония днес на площад „Княз Александър I“ в София, съобщи пресслужбата на Министерския съвет.

Те ще бъдат предадени на българската държава повече от хиляда години след смъртта на един от най-прочутите средновековни владетели на България – цар Самуил (997-1014 г.) Предаването на тленните останки ще се състои на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун, в присъствието на министър-председателя Румен Радев и на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. След това ще се състои и държавната церемония на площад „Княз Александър I“ в София, допълват от правителствената пресслугжба.

Тленните останки на цар Самуил ще бъдат прибрани в България с военно-транспортен самолет „Спартан“. След навлизане в българското въздушно пространство самолетът, пренасящ тленните останки, ще бъде прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията ще прелети над площад „Княз Александър I“ около 12:30 ч. Изтребителите повторно ще прелетят над площада след кацането на транспортния самолет „Спартан“. От летище „Васил Левски“ – София до площада тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от Българската армия.

На церемонията „България посреща цар Самуил“ ще присъства президентът Илияна Йотова. Премиерът Румен Радев ще произнесе слово. При изпълнението на химна на България ще отекнат 21 артилерийски салюта. Церемонията ще продължи с шествие до църквата „Света София“, където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил и ще бъде отслужен трисагий.

Министър-председателят Румен Радев обяви във вторник „историческото споразумение за връщане на тленните останки на цар Самуил“. По думите му стремежът на българската държава да си върне тленните останки на цар Самуил датира още от 1965 г., когато световноизвестният гръцки археолог проф. Николаос Муцопулос ги открива при разкопки в изградената от Самуил базилика на остров Свети Ахилий в Малкото Преспанско езеро, където е била лятната резиденция на Самуил.

Премиерът Румен Радев отбеляза, че вече шест десетилетия не са преставали усилията на българската държава да си върне тленните останки на цар Самуил.

По-късно същия ден министрите на културата на България и Гърция подписаха споразумение за взаимно предоставяне на реликви с историческа стойност, съобщи БТА

Останките на Самуил са открити през 1969 г. в базиликата „Св. Ахил“ в Преспа и оттогава се съхраняват в Музея на византийската култура в Солун.

В замяна България връща 48 църковни реликви, пренесени в София през 1917 г.; те ще бъдат изложени в Солун до 5 ноември 2026 г., преди да бъдат предадени на съответните манастири и митрополия.

Войнът, чието сърце не издържа пред ослепената му армия

За българския народ връщането на Самуил е събитие с дълбоко емоционален и духовен заряд. Самуил управлява де факто от 976 г. заедно с братята си Давид, Мойсей и Арон, а от 997 до 1014 г. носи официално царската корона. Неговото управление е близо четиридесетгодишен титаничен сблъсък с Византийската империя и император Василий II, преминал през великата победа при прохода Траянови врата през 986 г. и стигнал до трагичната битка при Беласица на 29 юли 1014 г.

След изненадващ обход ромейските войски пленяват около 15 000 български войници, а Василий II заповядва всички те да бъдат ослепени, като на всеки сто души е оставен един с едно око. Според народните предания, когато ослепената армия се приближавала, плачът на царя бил толкова силен, че сълзите му образували водопадите в подножието на Беласица. Когато на 6 октомври 1014 г. осакатените воини се изправят пред погледа му, сърцето на великия владетел не издържа на ужаса.

Самуил умира на 6 октомври 1014 г. – малко повече от два месеца след битката.

Следва и прочутото прозвище на Василий II – „Българоубиец“, но според историците няма достатъчно основания да ес смята, че епитетът е свързан именно с осакатяването на войската, а по-скоро с изграждане на цялостния му образ във византийската историческа памет.