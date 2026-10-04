Съдът остави в ареста обвинения в предумишлено убийство Славчо Мегеров след заседание, проведено при закрити врати

Пловдивският окръжен съд остави в ареста Славчо Мегеровв, след като разгледа при закрити врати поисканата от прокуратурата мярка за неотклонение мярката за „задържане под стража“. Мегеров бе задържан за предумишлено убийство на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, извършено на 30 септември.

Той бе доведен в съдебна зала окован и запази мълчание, а мярката бе гледано при закрити врати.

Съдебният състав начело с известния съдия Петко Минев прецени, че искането на прокуратурата за налагане на най- тежката мярка за неотклонене е основателно.

Съдът приема аргументите на защитата, че оръжието на престъплението не е открито и няма преки свидетели, но на този етап съдията приема, че събраните доказателства от прокуратурата, макар и косвени обосновават предположението, че именно Славчо Мегеров е физическият убиец на Илиян Филипов.

Всяко от косвените доказателства следва логична верига и между тях няма елемнт, който да я разкъсва, казва съдия Минев.

Изложението му конкретизира и мотивът за убийството – неуредени финансови сметки от залагания на черно тото.

В съдебната зала е посочена като официална и версията, че нерегламентирани спортни залози и неуредени финансови отношения може да се окажат в основата на убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. “ Не е ясна цялата сума, но става дума за залози от 15 000 и 20 000 лева., давани от страна на убития като залог за дадено спортно събитие, до доста по-крупни суми. На нас ни се съобщават просто отделни залози, а не че това е сумата, която е в основата на извършеното убийство. Организатор на незаконните залози е Славчо Мегеров, който ги е приемал.Според свидетелските показания именно Мегеров дължал значителна сума на Филипов, по непотвърдени данни – около 3 милиона евро.

Спрямо 51-годишния него е повдигнато обвинение по чл. 116, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 115 от Наказателния кодекс.

Ключов свидетел Сред ключовите свидетели прокуратурата посочва Людмила Рачева, приятелка на Илиян Филипов. В нощта на 29 срещу 30 септември тя се прибирала с детето си, притеснила се като видяла, че асансьорът е спрял на петия етаж, където живее.

Малко след това на стълбището видяла мъж с маска на лицето и пистолет в ръка. Той минал покрай нея и детето и излязъл от сградата. Жената се прибрала в апартамента си и се обадила на Илиян Филипов. Двамата продължили да разговарят, докато той се връщал към сградата. Филипов я помолил да излезе на площадката, а той извикал асансьора. Тогава жената чула изстрел. Взела нож и слязла на партерния етаж.

Съществена част от доказателствата по разследването са записи от охранителни камери.

Камера, разположена на около 50 метра от сградата, е заснела влизащите и излизащите от нея. Разследващите разполагат и с други записи, които са проследили движението на предполагаемия извършител.

Според представените пред съда данни той се е придвижвал с автомобил „Пежо“. В 23:19 ч. колата е потеглила към мястото на убийството, а в 00:04 ч. мъжът е влязъл в сградата.

11 минути по-късно камерите са заснели паркирането на автомобила на Рачева и влизането ѝ в сградата. Записано е и излизането на предполагаемия извършител, съобщи бТВ.

В 01:01 ч. друг автомобил е заснет да паркира пред сградата. Мъжът, който преди това се е укривал отстрани на сградата, е влязъл след Илиян Филипов.

Според данните, представени по делото, последващи записи от камери за видеонаблюдение в града са проследили движението на обвиняемия Славчо Мегеров. От волана на автомобила, който е собственост на сестра му, са иззети и дактилоскопни следи. По данните, представени пред съда,

няма информация след убийството други лица да са излизали от сградата.

По – рано окръжният прокурор Димитър Молев поиска делото да се гледа при закрити врата. Същото искане отправи и защитникът на обвиняемия – адвокат Диляна Агова, а съдът уважи исканеот и на двете страни.

Според прокуратурата задържания за убийството трябва да остане в ареста, защото са налице всички изискуеми за това предпоставки по закона – събрани са достатъчно доказателства, сочещи него като извършител, налице е висока степен на обществена опасност на деянието, както и реална опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление.

Към момента са събрани доказателства, че около 1:00 ч. през нощта в жилищна кооперация мъжът е прострелял с огнестрелно оръжие Филипов. Подаден е бил сигнал на тел. 112 и на място са пристигнали полицейски и медицински екипи, които са констатирали смъртта му.

Преди заседанието адвокат Агова заяви: „Нито видях намерено оръжие, нито видях свидетели на този трагичен инцидент“. Тя описва клиента си като „стъписан, както и цялото му семейство“ и допълва, че не е давал обяснения по случая.