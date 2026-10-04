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Бизнесменът Юлиян Янков – Картофа е задържан от гръцките власти, той твърди, че се е предал сам

De Fakto 04.10.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 492 Прегледа

Defakto.bg

Във връзка с неправомерно издадената по отношение на мен Европейска заповед за арест и в изпълнение на гражданските ми задължения, днес, 04.10. реших да се предам доброволно на гръцките власти. Решението беше взето от мен, с оглед желанието ми да покажа неправомерните действия на прокуратурата в Република България, в следствие на указван натиск върху нея от кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев, на когото  отказах да дам 50% от бизнеса си и когото разобличих публично”

Това  заявява  Юлиан  Янков в съобщение,  което веднага след предаването на гръцките власти оповести адвоката му Паолина Рупчина, съобщи Нова тв.

През юни тази година по искане на Районна прокуратура-Стара Загора съдът разреши изпълнението на европейска заповед за арест спрямо бизнесмена Юлиян Янков.

Той е привлечен като обвиняем за кражба на 12 моторни превозни средства.  Според прокуратурата  в периода от 03.10.2025 г. до 28.11.2025 г. в Стара Загора, в условията на продължавано престъпление, Янков противозаконно  е присвоил чужди движими вещи – различни по вид и марка превозни средства – 5 леки автомобила, 6 товарни автомобила и едно ремарке.

В хода на разследването той многократно е бил призоваван от Районна прокуратура-Стара Загора да се яви за провеждане на процесуално-следствени действия и за привличането му като обвиняем, но той не се е отзовал и се е укрил, поради което е бил обявен за общодържавно издирване.

Според БНТ Юлиан Янков е задържан в Гърция след подадена информация от българското МВР.  Гръцките власти са действали веднага по сигнала и той е арестуван и отведен в арест.

Янков беше обявен за издирване по времето, когато главен секретар беше Георги Кандев,  когото Янков обвинява, че е свързан с действията на прокуратурата.

В началото на юли популярен ютюбър пусна интервю с Картофа, в което бизнесменът отправи директни обвинения в тежка корупция срещу Кандев  за подкупи и изнудване.

Кандев съобщи,  че е завел дело за клевета  срещу Янков за приписваните му престъпления.

Предстои гръцкият съд да се запознае с документацията по Европейската заповед за арест и да стартира процедура за евентуалната екстрадиция на Янков към България.

 

 

 

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