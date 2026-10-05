„Алфа рисърч“ три седмици преди изборите: 44,5% избират Йотова и Вълчев, Гюров и Кандев са с 26,1%, а Костадинов – Волгин – 10,5%

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Три седмици преди президентските избори на 25 октомври кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев има значителна преднина пред останалите участници, показват данните на „Алфа Рисърч“, представени пред bTV от социолога Боряна Димитрова.

Твърдо решилите да гласуват за двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев са 44,5% подкрепа.

На второ място е двойката Андрей Гюров – Георги Кандев с 26,1% – според агенцията тази двойка разширява електоралната си подкрепа.

Трети са Костадин Костадинов и Волгин с с 10, 5 % – резултат, близък до този от парламентарните избори през април. Това е и една от малкото водещи кандидатпрезидентски двойки, издигнати с пряка партийна кандидатура.

Това е трета социологическа агенция, откроила първите две двойки и разликата между тях.

Останалите кандидати към момента се движат в значително по-ниски граници – приблизително между 1% и 3%. В този диапазон обаче са възможни размествания, тъй като част от избирателите вземат окончателното си решение в хода на кампанията или непосредствено преди изборния ден.

Според „Алфа Рисърч“ на този етап изглежда практически изключено кандидат от четвъртото място надолу да направи пробив до челната двойка. В същото време до финала на кампанията не могат да бъдат изключени промени в позициите на водещите

кандидати, смята Боряна Димитрова.

Сигурен балотаж

Около 2,4–2,6 милиона избиратели са заявили готовност да гласуват, което означава сигурен балотаж между първите две кандидатпрезидентски двойки, сочи агенцията.

Ако изборите бяха днес, активността би била около 37–38% от избирателите в списъците на ЦИК. Социолозите не очакват значителна мобилизация в оставащите седмици, макар че кампанията все още може да промени нагласите. Около 40 % от интервюираните са заявили отказ от гласуване, а сред причините се откроява разочарование от политиците, а около 24% казват, че няма кандидат, който да ги представлява.

В профила на негласуващите попадат традиционно негласуващите и участвалите във вота през април, които сега отново се оттеглят от изборния процес. Сред тези, които не намират свой кандидат, според „Алфа Рисърч“ има симпатизанти на ГЕРБ, ДПС и част от десните избиратели.

Като възможна промяна в настоящата картина „Алфа Рисърч“ посочва допълнителен спад на избирателната активност, ако тя падне под 2 млн. души това би увеличило значението на твърдите партийни ядра и мобилизацията чрез социалните мрежи.

Друг фактор е поведението на избирателите на ГЕРБ и ДПС. Към момента около половината от симпатизантите на двете партии заявяват, че няма да гласуват.

Сред гласувалите за ГЕРБ-СДС на парламентарните избори малко под 30% в момента подкрепят Гюров, около два пъти по-малък дял – Йотова, а близо 5% – Костадинов. При избирателите на ДПС съотношението между подкрепата за Йотова и Гюров е 1,5 към 1 в полза на Йотова.

Проучването е проведено в периода 24 септември – 1 октомври 2026 г. сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна, чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете, при двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Според изследването интересът към президентските избори в началото на кампанията е по-нисък в сравнение с предсрочните парламентарни избори на 19 април.