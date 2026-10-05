„Алфа рисърч“ три седмици преди изборите: 44,5% избират Йотова и Вълчев, Гюров и Кандев са с 26,1%, а Костадинов – Волгин – 10,5%

Три седмици преди президентските избори на 25 октомври кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев има значителна преднина пред останалите участници, показват данните на „Алфа Рисърч“, представени пред bTV от социолога Боряна Димитрова.
Твърдо решилите да гласуват за двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев са 44,5% подкрепа.
На второ място е двойката Андрей Гюров – Георги Кандев с 26,1% – според агенцията тази двойка разширява електоралната си подкрепа.
Трети са Костадин Костадинов и Волгин с с 10, 5 % – резултат, близък до този от парламентарните избори през април. Това е и една от малкото водещи кандидатпрезидентски двойки, издигнати с пряка партийна кандидатура.
Това е трета социологическа агенция, откроила първите две двойки и разликата между тях.
Останалите кандидати към момента се движат в значително по-ниски граници – приблизително между 1% и 3%. В този диапазон обаче са възможни размествания, тъй като част от избирателите вземат окончателното си решение в хода на кампанията или непосредствено преди изборния ден.
Според „Алфа Рисърч“ на този етап изглежда практически изключено кандидат от четвъртото място надолу да направи пробив до челната двойка. В същото време до финала на кампанията не могат да бъдат изключени промени в позициите на водещите
кандидати, смята Боряна Димитрова.
Сигурен балотаж
Около 2,4–2,6 милиона избиратели са заявили готовност да гласуват, което означава сигурен балотаж между първите две кандидатпрезидентски двойки, сочи агенцията.
В профила на негласуващите попадат традиционно негласуващите и участвалите във вота през април, които сега отново се оттеглят от изборния процес. Сред тези, които не намират свой кандидат, според „Алфа Рисърч“ има симпатизанти на ГЕРБ, ДПС и част от десните избиратели.
Като възможна промяна в настоящата картина „Алфа Рисърч“ посочва допълнителен спад на избирателната активност, ако тя падне под 2 млн. души това би увеличило значението на твърдите партийни ядра и мобилизацията чрез социалните мрежи.
Друг фактор е поведението на избирателите на ГЕРБ и ДПС. Към момента около половината от симпатизантите на двете партии заявяват, че няма да гласуват.
Сред гласувалите за ГЕРБ-СДС на парламентарните избори малко под 30% в момента подкрепят Гюров, около два пъти по-малък дял – Йотова, а близо 5% – Костадинов. При избирателите на ДПС съотношението между подкрепата за Йотова и Гюров е 1,5 към 1 в полза на Йотова.
Проучването е проведено в периода 24 септември – 1 октомври 2026 г. сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна, чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете, при двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Според изследването интересът към президентските избори в началото на кампанията е по-нисък в сравнение с предсрочните парламентарни избори на 19 април.