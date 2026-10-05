Борис Митов: „Личният мотив“ за убийството на Илиян Филипов затваря вратата за всички неотговорени въпроси

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Пловдивският окръжен съд остави в ареста обвиненият в убийството на бизнесмена Илиян Филипов заради дългове от залози. Борис Митов от „Извън ефир“ коментира за БНР, че при гледането на мярката на Славчо Мегеров за пръв път е било оповестено съществуването на схема за черно тото.

„Ситуацията в Пловдив е „омешена“ на бизнес, политическо и криминално ниво, много сериозно. В случая имаме жестока ескалация на конфликт, публичен, между два враждуващи лагера в Пловдив и то изключително състоятелни и влиятелни, включително с политически връзки, директни. След това имаме показно убийство и накрая имаме разкритие, изключително бързо, което завършва с, на пръв поглед, засега бетониране на личния мотив, който да затвори всички въпроси. Това за мен е съмнително“.

Мотивът за неуредени финансови отношения „ще затвори вратата към всички онези неотговорени въпроси, а именно – политическите проекции, бизнеса на Филипов, връзките към него и около него в Пловдив, всички онези съмнения, които всички хора, които следят процесите имат от самото убийство насам. Ако мотивът остане личен, аз подозирам, че прокуратурата разсеяно ще забрави да се занимава с черното тото като тема и просто ще остане така – като криминален разказ“.

Името на Филипов „не за пръв път се замесва в контекста на предполагаеми незаконни практики, свързани с българския футбол“, припомни съдебно-криминалния репортер Митов пред БНР.

„Самото черно тото предполага да има криминални връзки на много повече хора, отколкото убит и убиец“.

Той изтъкна, че всички акции на прокуратурата и акции на службите по темата „черно тото“ досега са приключвали без обвинения и присъди.

„Пореден застрелян благодетел на пловдивски гранд. Г-н Филипов, ако не се лъжа е третият такъв. Другите двама бяха президенти на „Локомотив – Пловдив“ – Георги Илиев и Тасев, а пък предишният президент на „Ботев -Пловдив“ беше изгонен с черен печат от ДАНС като заплаха за националната сигурност – Зингаревич. По нито един от тези случаи нямаме разкрития, нищо не е ясно„.

Адвокатката на Мегеров изтъкна при гледането на мярката, че той отрича да е извършител. Филипов пък е сред най-влиятелните бизнесмени, особено в Пловдив, подчерта Митов пред „Хоризонт“:

„Човек с профила на Мегеров, всички разбрахме още деня след деня на ареста какво е досието му, със сигурност си дава сметка какво ще последва от такъв акт (на убийството). И това да бъде извършено самосиндикално, без никаква санкция от никъде, без някакви обещания за някакъв гръб – звучи ми просто наивно, но в момента спекулирам, защото нямам информация“.

Мегеров е бил разследван и във връзка с кражба на инвестиционно злато, изтъкна Митов в ефира на предаването „Преди всички“.

Той припомни също, че в миналото министър Демерджиев е давал интервюта по национални медии, в които е бил представен от медиите като адвокат на Филипов.

„Дали Филипов ти е написал пълномощно изрично за процесуален представител, или просто си го консултирал като адвокат, мисля, че да се правиш на толкова разсеян и да не коментираш тази тема изчерпателно сега създава още повече въпроси„.

От оповестените информации Митов не е успял да разбере

предал ли се е, или е задържан Юлиян Янков – Картофа.

Очаквам, че този човек ще иска „да съдейства на разследването“ и да отдава материал за други разследвания, за други хора, коментира журналистът и изтъкна, че докато институциите не се заемат с казуса, спекулациите по темата могат само да бъдат употребявани в рамките на предизборната кампания:

„Всички твърдения на Картофа би трябвало да бъдат проверени и обществото да разбере някакви конкретни отговори, тоест какви версии са проверени, как са проверени, какви свидетели подкрепят тези твърдения. Версията на Кандев каква е“.

Институционално не се влиза в разчепване на този казус и така се създава почва за всякакви съмнения, твърдения и клевети, а и спекулации.

Според журналиста дори и случаят в „Петрохан“ няма да стигне до съдебна фаза, а ще бъде използван „само и за единствено за политически цели“.

Макар и с и.ф. ръководител, прокуратурата си има константно място във всички избори. Единствената разлика е, че настоящата и.ф. главен прокурор просто мълчи и не дава изявления. Повече мълчи дори от Сарафов. Но отговори няма.