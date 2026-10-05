Адв. Емил Георгиев: Надявам се да бъде избран нов Висш съдебен съвет, но не съм много сигурен в това

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Най-важният въпрос е дали ще бъде избран нов Висш съдебен съвет. Аз не съм много сигурен в това – това заяви в интервю пред Дарик радио адвокат Емил Георгиев, един от водещите членове на „Правосъдие за всеки“ в отговор на въпрос какво очаква от предстоящия избор за съдебен съвет.

Той напомни, че за избор от парламентарната квота е необоходимо всеки кандидат да получи подкрепа и гласовете на 160 народни представители, а броят на кандидати, предложение от парламента, които ще се състезават за 11 места във ВСС, е 20, – шестима за Съдийската колегия и петима за Прокурорската колегии.

„Ние видяхме инициативните предложения и припознатите от народни представители предложения за членове на така наречената парламентарна квота. Има кандидати с много-много различен и разнопосочен профил. Правят впечатление единайсетимата, припознати от прогресивна България“, а не всички от тях „правят добро впечатление“ :

“ Според мен те показват, че в рамките на самата „Прогресивна България“ има различни кръгове, центрове или там както и да ги наричаме, които предлагат кандидати с коренно различен профил“.

Адвокатът отбеляза, че сред предложените има немалко значими личности, които в миналото са показали почтеност, интегритет, характер, гръбнак, ако щете, позиции, заемали се и са заявявали позиции, свързани със съдебната власт.

Посочи като безспорни кандидатурите на Андрей Янкулов, Емил Дечев и Таня Радуловска. Андрей Анкулов и Таня Радуловска първоначално бяха предложени от седем неправителствени организации, сред които и „Правосъдие за всеки“, именно заради техните качества и позиции във връзка със съдебната власт. Отбелязан бе и Веселин Вучков, който идва от академичната общност, но е и адвокат и бивш зам. – министър на МВР, после министър в кабената „Борисов“. Но е важно, че в неудобен момент той предпочете да подаде оставка, вместо да изпълнява политически поръчки, има и позиции, които е отстоявал, каза Емил Георгиев.

Изброи и кандидатурата на бившия съдия от Върховния късационен съд Евгений Стайков и на съдия Светлозар Георгиев от Варна – доказано подслушван, обвиняем и оправадан на три инстанции, осъдил прокуратуата за обезщетение за незаконно обвинение, което е много показателно по думите на адвоката.

Но на този фон има и хора, чието кариерно развитие не предвещава нищо добро,

коментира той. „Има хора, които от полицаи стават прокурор и от прокурор след това съдия и всичко това в някакъв бърз времеви порядък“. Посочи и такива, участвали в съдебни състави, постановявали най-малкото дискусионни решения.

Ако не бъде постигнато съгласие около 11-те имена, които наистина да получат поне 160 гласа, за мен не е невероятен сценария, при койт да не се избере или се избира непълен състав на ВСС.

Основна отговорност за номинациите е на предложителите, т.е. на тези, които припознават кандидатите. Но първо трябва да видим колко от предложените кандидати ще бъдат допуснати от правна комисия до изслушване , да видим какви концепции ще се появят, как ще отговарят на въпроси, които ще им бъдат задавани в изслушванията.

Изказването, което направих и оценката, която дадах, базирам единствено на факти от публибличинет биографии на кандидатите или могат да се изведат от съдебните актове на въпросните магистрати, които са били и действащи магистрати, уточни той.

Емил Георгиев изтъкна още по-високия е броят на тези, които ще бъдат избирани от професионалната общност, на съдиите, прокурорите и следователите – 24 има за 11 места във ВСС.

Т.е. има конкуренция има, каквато в миналото не се е случавала. В тези, които са се кандидатирали да бъдат избирани от професионалната общност можем

да припознаем представители на различни лагери.

Лагер на бившият главен изпълняващ функционал главен прокурор Сарафов, на бившия главен прокурор Цацаров, има хора, които не са свързани с никого, има хора, които са свързани с бившият председател на Асоциацията на прокурорите в България, който заедно с хора около него създаде друго обединение на прокурори. Наричат се независими прокурори, което също е, бих казал, доста хубав знак.

В крайна сметка да видим кои ще получат мнозинство и ще бъдат избрани.

“ Аз смятам, че има хора около, които може да се сформира нов висши съдебен съвет, дано да са тези, които аз и си представям, защото възлагам наистина големи надежди в това. Но не съм толкова убеден.

За убийството на пловдивския бизнесмен

Георгиев се спря и на случаят с убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, като наблегна, че той неколкократно е заявявал публично в социалните мрежи за заплахи, свързани с физическото му оцеляване.

Коментира, че не е ясно, дали прокуратурата се е самосезирава по тези информации. Най-малкото това, което прокуратурата винаги може да направи е да изиска допълнителна информация – да проведе предварителна проверка, да види дали наистина има някаква субстанция зад тези думи и твърдения. Това е важно, смята адовокатът, с оглед предотвратяване на евентуални последици, свързани със заплахите.

По повод появилата се информация, че министър Демерджиев е бил адвокат на покойния бизнесмен, която той отрече, адв. Георгиев напомни, че Демерджиев в миналото си е адвокат, съдружник в една от най-големите кантори в Пловдив, в която има много адвокати, които работят и няма никакъв проблем, ако неговото адвокатско дружество е обслужвало някоя от фирмите на убития. Или пък него лично като физическо лице, в това няма абсолютно нищо лошо, каза Георгиев.

Всеки има право и следва да ползва адвокатска помощ, когато такава му е необходима, а пък тъждественост между адвоката и клиента може да се постави единствено тогава, когато са налице ясни данни за свързаност на адвоката с конкретна престъпна дейност. Има и такива примери, за съжаление. Но не е допустимо, когато адвокатът изпълнява своята работа да бъде отъждествяван с клиента си.

Международните адвокатски организации многократно са излизали с призиви и насоки към органите в съответните държави, че е недопустимо да се замесва името на адвоката и да се поставя на едно ниво с името на клиента.

В края на крайщата всеки опира до адвокат, каза Георгиев.

Във връзка с бързината, с която бе разкрит и задържан обвиненият за убийството Славчо Мегеров и репликата на вътрешния министър, че извършителят е извън всякакво съмение, адвокат Георгиев припомни

за „Петрохан“ и бившият и.ф. главен прокурор Сарафов.

По „Петрохан“ имаше друг много голям институционарен проблем. Там буквално, не знам, дали бяха минали и 24 часа от гръмването на новината, все още изпълняващия функцията главен прокурор Сарафов се появи и даде интервю. Още преди да се знае какво се случило със загиналите мъже, той каза, че това е някаква педофилска и сектантска група.

По този начин буквално зададе тона на разследването, защото когато и.ф. главен прокурор каже какво трябва да се разследва, никой от по– нисшетоящите прокурори не смее да му противоречи, коментира адвокатът.

Аз не искам да правя задължително паралел между изказването на Сарафов и това, което казва Демерджиев, но в крайна сметка имаме и тук тази бързина.

Много е важно разследването на това убийство наистина да доведе до нещо, а да не потъне просто в бездънната яма или в папката на неразкритите убийства, които са от особен обществен интерес, заяви адвокатът.

Цялото интервю тук

Разговорът е проведен преди окръжният съд в Пловдив вчера, 4 октомври, да наложи на Мегеров „задържане под стража“ с мотива, че на този етап прокуратурата е обосновала повдиганатото обвинение за убийство на бизнесмена Илиян Филипов.