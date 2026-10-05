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Акция на прокуратурата и МВР в Пловдив по разследване на ОПГ за източване на НЗОК чрез фиктивни хоспитализации

De Fakto 05.10.2026 Законът Напишете коментар 510 Прегледа

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Под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив се извършва разследване по досъдебно производство за участие в организирана престъпна група с цел извършване на престъпление  по чл. 256 от Наказателния кодекс – неправомерно получаване на средства от бюджета на НЗОК вследствие на извършени фиктивни хоспитализации, съобщиха оттам :

Днес, 5 октомври 2026 г., в гр. Пловдив, е проведена специализирана операция на отдел „Икономическа полиция“ при ОД на МВР-Пловдив под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив и съвместно с представители на Министерството на здравеопазването, гр. София.

Акцията е осъществена в две клиники към пловдивска болница и два медицински центъра – в гр. Пловдив и гр. Карлово във връзка с разследване по посочените деяние.

Извършени са общо 40 претърсвания и обиски на различни лица и адреси в  Пловдив,  Кричим и  Карлово. Иззети са веществени доказателства – медицинска документация, компютри и др. Към настоящия момент във връзка с разследването са задържани 10 лица по Закона за МВР.

Провеждат се активни процесуално-следствени действия.

Под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив се извършва разследване по досъдебно производство за участие в организирана престъпна група с цел източване на средства от НЗОК чрез фиктивни хоспитализации.

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