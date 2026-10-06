Премиерът: Атакувани са два кораба с морски и въздушни дронове в изключителната българска икономическа зона на Черно море

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България провежда спасителна операция на 70 мили източно на град Бяла в изключителната българска икономическа зона на Черно море, съобщи премиерът Румен Радев. Около 3:00 часа са атакувани два търговски кораба с дронове – морски и въздушни. И на двата кораба са нанесени поражения, посочи Раде, цитиран от БТА.

Това е абсолютно недопустима атака в българсакта изключителна икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на международното право и на марското дело, заяви премиерът. Той подчерта, че случващото се затруднява изключително много корабоплаването в Черно море.

„България провежда спасителна операция на 70 мили източно от град Бяла. Снощи около 3 часа са атакувани два кораба – търговски кораба, с дронове – и морски, и въздушни дронове, това е потвърдено категорично от екипажите. Те са с поражения. Първият кораб, който е под флага на Того, е потънал. Вторият кораб, който е бил под ударите и с пожар на борда, екипажът е успял да се евакуира и е спасен от наш кораб„, добави той.

„Това, което се случва, затруднява изключително корабоплаването в Черно море. Повдига още повече всички застраховки и прави корабоплаването изключително трудно. Долколкото имаме информация вторият кораб е бил натоварен с пшеница и е бил с курс на юг, а първият – потопен кораб – с курс на север. Не знаем какъв е товарът. Както вече заявих отдавна – на тази война, ако не се сложи край навреме, тя ще продължи да разширява своя пространствен обхват и да повишава риска, дори от глобален конфликт. Виждаме, че войната се ожесточава, погазват се вече всякакви правила на международното право, атакуват се цивилни морски плавателни съдове. Абсолютно недопустимо!„, коментира още министър-председателят.

В центъра на спасителната акция се озова плаващият под български флаг ро-ро/пътнически ферибот DIOSCURIA (IMO: 7931997). Корабът е пренасочен, за да окаже съдействащи на бедстващи моряци.

Единият кораб е потънал, а екипажът му е в неизвестност. Моряците от втория са успели да се евакуират. Става дума за общо 16 души – 11 турски граждани и 7 индийци. Двама от тях са по-тежко пострадали, качени са бърз катер и се очаква да пристигнат във ВМА-Варна. Еденият е обгорял, а другият ранен в главата.

Все още не е установено дали дроновете, атакували двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България, са руски или украински.

Министър-председателят Румен Радев свиква среща с представители на институциите във връзка с поразени от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море.

Участие ще вземат представители на Министерството на отбраната, на Министерството на вътрешните работи, на Министерството на транспорта, на Министерството на околната среда и водите, на президентската институция и на службите за сигурност.

Илияна Йотова отменя планираните предизборни срещи, съобщи пресслужбата на инициативния й комитет. Промяната се налага във връзка с инцидента в българската икономическа зона в Черно море, където от дронове бяха поразени два кораба, се казва в съобщението.

Не може да се изключи нищо и никой

Едва ли е случайно, че се атакуват кораби в изключителната икономическата зона на България – най-уязвимата страна от НАТО и ЕС и вероятно най-проруски настроената, коменитара във Фейсбук журналистът Валери Тодоров.

Без съмнение, това е провокация, заяви той.

Въпросът е кой и защо. Не може да се изключи нищо и никой. Време е да се свика извънредна спешна среща на страните от Черноморския басейн с предупреждение към воюващите страни за атаките срещу търговски кораби, танкери и петролна инфраструктура. Явен е опитът да се разшири зоната на украинско-р,уския конфликт и да се въвлекат други страни.

Засягат се общи интереси в областта на сигурността, търговията, икономиката и туризма. Атаката срещу търговските кораби е брутално нарушение на международните норми и морското право.

Отново поздравления за професионалната реакция на БНТ, завършва той.