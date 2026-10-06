Президентът Илияна Йотова свиква в сряда Консултативния съвет за национална сигурност

Президентът Илияна Йотова свиква утре, от 13:00 ч., заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, в президентската институция, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
Темата е: „Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна“.
Свикването на Консултативния съвет идва на фона на инцидента, при който през нощта в българската икономическа зона в Черно море бяха атакувани с дронове два чужди търговски кораба и единият от тях потъна заедно с екипажа.
Според премиера Румен Радев все още не се знае какъв е произходът на дроновете. Заради инцидента Радев проведе и съвещание с представители на службите и на други институции.
Темата на КСНС е: „Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна“.
Йотова ще председателства заседанието, в което по закон участват председателят на парламента, премиерът, министъра на отбраната, Началника на отбраната, МВР министъра, председателите на ДАНС, Държавна агенция „Разузнаване“ и представители на парламентарните групи в Народното събрание.