Съдът остави в ареста проф. Мариела Генева-Попова, началник на Клиниката по ревматология в болница „Свети Георги“, задържана за източване на НЗОК

Окръжният съд в Пловдив остави в ареста началника на Клиниката по ревматология към УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив проф. Мариела Генева-Попова и постанови „парична гаранция“ от 10 хил. евро за Адриан Белов, счетоводител в Медицински център „Артмед“.

Трети мъж – 82-годишен лекар, работел в клиниката, който също трябваше да се изправи пред съда, е получил сериозен здравословен проблем и е освободен с подписка.

Те са сред шестимата обвинени за участие в организирана престъпна група за неправомерно получаване на средства от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) чрез фиктивни хоспитализации и прегледи за над 3 млн. евро.

В решението си съдът определи дейността на медика като престъпна и изключително аморална.

„Безкрайно съжалявам за цялата ситуация и поднасям извинения на семейството ми, колегите ми, на УМБАЛ „Свети Георги“ и на цялото медицинско съсловие. Фиктивните хоспитализации са съществен проблем в българското здравеопазване и в клиниката, която ръководих, такива е имало, като не съм се справяла с този проблем“, каза пред съда проф. Попова.

Тя допълни, че на този етап няма да коментира твърденията, че тя е в основата им. Попова заяви, че при първа възможност ще подаде молба за напускане на болницата. Тя помоли съда да бъде освободена под парична гаранция, за да се грижи за възрастната си майка.

Мариела Генчева-Попова е направила самопризнания и е потвърдила обвиненията на прокуратурата. Тя ще напусне клиниката и поста си в Медицинския университет, съобщи по-рано днес наблюдаващият прокурор по делото Димитър Пехливанов преди заседанието по делото.

Прокурорът посочи, че ако съдът прецени, може да бъде наложена различна мярка от „задържане под стража“, но не по-лека от „домашен арест“. Ако тя не работи в клиниката, на практика нейната дейност в схемата приключва, казва той.

Защитата на Попова също коментира, че тя е съдействала на органите на разследването и е дала изключително детайлни обяснения, които, наред с другите гласни и писмени доказателства по делото, изясняват обстоятелствата и на практика подкрепят голяма част от обвинителната теза на прокуратурата.

Според прокуратурата Белов правил връзката между медицинския център на проф. Попова „Артмед“ и Клиниката по ревматология чрез медицински направления за хоспитализация. Те са генерирали финансов приход за клиниката и за центъра. Защитата му коментира в съдебната зала, че и той иска да даде подробни обяснения.