Правна комисия ще пита за връзки с „Нотариуса“, „Осемте джуджета“ и „ Красьо Черния“, няма да се интересува дали кандидатите са под контрол на СРС

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Правната комисия ще изиска от прокурорската и съдийската колегии на ВСС кадровите досиета на кандидатите, които са действащи или бивши магистрати, като заповедите за назначение, повишение, командироване, атестации, дисциплинарни наказания, ако има такива. От Инспектората към ВСС ще се изискват и резултати от проверки.

За тези, които не са прокурори, съдии и следователи, а преподаватели, ще се изисква информация от професионалните им досиета на университети за дисциплинарни наказания или тяхното кариерно развитие. От адвокатските колегии ще се изискват данни за дисциплинарни наказания на адвокатите. Това прие правна комися на заседанието си в сряда.

Конкретно ВСС ще уведомява комисията дали в материали, събрани по повод трите големи скандала в съдебната власт „Нотариуса, „Осемте джуджета“ и „ Красьо Черния“ „се съдържат конкретни данни или твърдения за действия или поведение на някой от кандидатите, които са относими към преценката на техните професионални и нравствени качества, независимост, почтеност и публична репутация“. И ако за някой кандидат има подобни данни, ВСС ще предоставя „справка за образуваните преписки, извършените проверки от страна на органите и комисиите на Висшия съдебен съвет, които са ги разглеждали, резултатите от тях и предприетите последващи действия, включително направени предложения за образуване на дисциплинарни производства и резултатите от тях“.

Депутатите дадоха срок на институциите от 10 дин за изпращане на нформацията.

В началото на заседанието Надежда Йорданова от ДБ предложи депутатите ди изискат информация от двете колегии на ВСС и инспекторага дали за кандидадите за новия ВСС има следи, че са съпричастни към същите скандали в съдебната система. „По този начин ние не надхвърляме предмета на работа на нашата комисия, а същевреминно ще получи необходимата информация за интегритета на кандидатите“ , каза Йорданова.

Макар, че при финалното гласуване бе прието предложението на „Прогресивна България“ , на практика решението се припокрива с това на ДБ.

Полемика предизвика предложението на Велислав Величков и Стою Стоев от ПП да се приеме, че комисията може да отправя запитване до Бюрото за контрол на СРС и да иска да научи дали спрямо 20-те кандидати на НС , номинирани за членове на ВСС са прилагани или се прилагат СРС, дали това е било законно, дали е преустановено в края на разрешения период и най-вече, ако не е образувано досъдбено производство или то е прекратено, дали е унищожена събраната инфорамация.

Велислав Величков мотивира предложението със зависимостите, които остават, когато данните от прилаганите СРС не са унищожени. „Имаше подозрения, че и в сегашния ВСС някои хора са си променяли позициите, след като са научили някои данни за себе си след специалния контол. Имаше случай, когато едно неунищожено в срок СРС засегна Президента“, каза той.

Величков заяви, че преди избора за ВСС депутатите трябва да се уверят, че няма хора, поставени в зависимост след упражения над тях спецконтрол. По време на дискусията само Петър Петров от „Възраждане“ подкрепи предложението на ПП.

Депутатите от ПБ поставиха множество въпроси сред, които питанията как ще бъдат отхвърляни едни хора, само защото са били обект на специален контрол, без да е ясен въпросът за вината им. Коментирано бе, че ако едно производство, по което се ползват СРС, е висящо, депутатите не могат да получат данни за него, защото има следствена тайна и това ще доведе до неравнопоставеност.

Иван Вачев, наказетелен специалист, от ПБ заяви, че по принципни съображения няма да подкрепи нито едно от внесение предложения, включително и на ПБ.

„Информацията, която ние ще искаме е една бомба със закъснител, която може аз избухне във всеки един момент, след като приключи процедурата“, каза той.

Ако за някой кандидат дойдат всички материали, а за друг не пристигнат, ще бъдат ли те в равностойно положение, попита той. За СРС има специален закон, по който те се използват, нашата комисия не е компетентна да изисква информация от Бюрото, смята депутатът.

Председателят на правна комисия Янка Тянкова обобщи, че проектите за решения се припокриват с изключение на въпроса за специалните разузнавателни средства.

„Това предложение излиза извън предмета на комисията, а наличието на специални разузнавателин средства само по себе си не представлява условие за заемане на някаква висока длъжност или липсана на високи професионалин и нравствени качества. Ако си позволим само заради самото наличие на СРС да правим изводи за профедсионални и нравствени качества, те ще бъдат юридически необосновани и ще се злепоставим себе си като членове на правна комисия“, изтъкна Тянкова.