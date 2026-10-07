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Кадровиците допуснаха всички 25 кандидати за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите

De Fakto 07.10.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 338 Прегледа

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Прокурорската колегия допусна до избора за нов ВСС всичнu 17 номинирани  кандидати  за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите – досега  бяха допуснати  8 от тях.

Това са:  Десислава Петрова (зам.-шеф на СГП), Красимира Филипова (ВКП),  Сийка Милева (ВКП), Иванка Которова (ВКП),  Даниела Попова (ръководител на АП-София),  Марина Ненкова (СГП), Дарин Христов (ОП-Бургас), Милена Гамозова (АП-Варна), Атанас Гебрев (ВКП), Йовита Григорова (зам.-шеф на АП-Варна), Ивайло Ангелов (АП-София), Христо Анчев (шеф на ВОП-Пловдив), Димитър Лещаков (АП-Велико Търново),   Георги Чинев (шеф на ОП-Бургас), Радослав Градев (ръководител на ОП-Русе), Ивайло Илиев (ОП-Кюстендил) и Пламен Петков (СРП).

Прокурорската колегия вече допусна до участие в избора другите осем кандидати – Маринела Тотева от ВКП, зам.-шефовете на АП-Пловдив Тодор Деянов и на ОП-Смолян Атанас Илиев, прокурорът от АП-София Пламен Евгениев, Добринка Калчева от АП-Пловдив, Иван Тасков от СГП, Благовест Вангелов от ОП-Бургас и Владимир Николов от ОП-Плевен.

След като обяви, че всички кандидати са допуснати до избора на нов ВСС, председателстващият Прокурорската колегия Стефан Петров им пожела успех и да бъдат избрани най-достойните.

По график Общото събрание на прокурорите е свикано за 24 и 31 октомври.  Прокурорите избират четирима свои представители във ВСС.

Нито един от кандидатите не е бивш служител на бившата Държавна сигурност, обяви колегията резултите от извършена проверка.

Прокурорската колегия  прие, че Независимото сдружение на българските прокурори не попада в кръга на лицата, имащи право да поставят въпроси и реши те да не бъдат публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

Няма да бъдат публикувани и въпросите от Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт, поради депозирането им след законоустановения срок.

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