Кадровиците допуснаха всички 25 кандидати за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите

Прокурорската колегия допусна до избора за нов ВСС всичнu 17 номинирани кандидати за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите – досега бяха допуснати 8 от тях.
Това са: Десислава Петрова (зам.-шеф на СГП), Красимира Филипова (ВКП), Сийка Милева (ВКП), Иванка Которова (ВКП), Даниела Попова (ръководител на АП-София), Марина Ненкова (СГП), Дарин Христов (ОП-Бургас), Милена Гамозова (АП-Варна), Атанас Гебрев (ВКП), Йовита Григорова (зам.-шеф на АП-Варна), Ивайло Ангелов (АП-София), Христо Анчев (шеф на ВОП-Пловдив), Димитър Лещаков (АП-Велико Търново), Георги Чинев (шеф на ОП-Бургас), Радослав Градев (ръководител на ОП-Русе), Ивайло Илиев (ОП-Кюстендил) и Пламен Петков (СРП).
Прокурорската колегия вече допусна до участие в избора другите осем кандидати – Маринела Тотева от ВКП, зам.-шефовете на АП-Пловдив Тодор Деянов и на ОП-Смолян Атанас Илиев, прокурорът от АП-София Пламен Евгениев, Добринка Калчева от АП-Пловдив, Иван Тасков от СГП, Благовест Вангелов от ОП-Бургас и Владимир Николов от ОП-Плевен.
След като обяви, че всички кандидати са допуснати до избора на нов ВСС, председателстващият Прокурорската колегия Стефан Петров им пожела успех и да бъдат избрани най-достойните.
По график Общото събрание на прокурорите е свикано за 24 и 31 октомври. Прокурорите избират четирима свои представители във ВСС.
Нито един от кандидатите не е бивш служител на бившата Държавна сигурност, обяви колегията резултите от извършена проверка.
Прокурорската колегия прие, че Независимото сдружение на българските прокурори не попада в кръга на лицата, имащи право да поставят въпроси и реши те да не бъдат публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
Няма да бъдат публикувани и въпросите от Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт, поради депозирането им след законоустановения срок.