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Доротея Дачкова: Има свестни кандидати за ВСС, но има и такива, които стряскат

De Fakto 08.10.2026 Законът Напишете коментар 82 Прегледа

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Ако нещо в момента се случва в Прокуратурата, то е под това, което виждаме публично – там ври и кипи, а не на повърхността, където всичко изглежда укротено след мандата на Борислав Сарафов.

Това каза пред БНР журналистката от „Сега“ Доротея Дачкова в коментар на решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) да предложи на прокурор Магдалена Лазарова да бъде и.ф. главен прокурор, след като мандатът на Ваня Стефанова изтича на 22 октомври.

Нищо гръмко не произтече от 6-те месеца на Стефанова и 6-те месеца на Лазарова ще бъдат същите„, смята тя.

През пролетта може да се очаква нов главен прокурор, защото има ред процедури, които текат, докато се случи изборът му, посочи журналистката.

Има свестни кандидати в квотите за членове на ВСС, които, ако бъдат избрани, нещо може и да помръдне. Но има и много кандидати, които не просто учудват, но и направо стряскат с това, че са там, защото в годините са били противоречиви. Има хора сред прокурорските кандидати, които системно са били награждавани с парични награди от Сарафов – защо само едни е награждавал, а не други, толкова ли са били идеални по неговото време. … Не смея да се надявам на качествена промяна. … Малцинство са хората с гръбнак сред съветите сега и да видим дали ще е по-различно“, коментира тя.

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