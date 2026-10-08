Коментар на съдия Владислава Цариградска за „легално корумпиране“ чрез командироване

През последните седмици, преди изслушването на кандидадите за членове на новия Висш съдебен съвет, се забелязват нови акценти в изискванията за проверка на професионалните им и нравствени качества.

Съдийската и прокуроската колеги „добавиха“ проверки за евентуална съпричастност към бившата ДС, дисциплинарни производства и резултати от проверки по делата.

Тази сряда правна комисия на Народното събрание специално прие, че ще проверявя дали сред номинираните кандидати от парламентарната квота има магистрати, обвързани със схемите на „Осемте джуджета“, „Нотариуса“ и “ Красьо Черния“ и прочие.

Обикновено двете квоти взаимстват критериите си за оценка и е любопитно дали ВСС би приел, че участието на съдии, прокурори и следователи в трите схеми, е важно за интегритета на магистратите.

Сред допълнията не се озова подслушаването, следеното и другите средства за таен контрол над съдии, прокурори и следаватели, който обичайно не води до дела, а до трупане на инфорамция, но заради опасността да пострадат невинни кандидати и това да взриви избора за нов ВСС, темата очевидно остана за понататък.

Но сред акцентите на добавените изисквания и от двете квоти, изостана командироването , което получи специален статут за проверка, а както е известно, то е успешно средство за кариерно израстване чрез заобикаляне на правилата за конкурсите и създаване на непрофесионални зависимости.

Сред кандитите и от двете квоти, има успешно израстнали магистрати по този ред. Някои от тях дори се отказаха от шефските постове, за да запазят местата си в по горната инстанция, според сегашната уредба, а сега ги виждаме на опашка за членове на ВСС.

Данните от изследване на Института за пазарна икономика за повишенията без конкурс в съдебната власт водат до извода, че дългосрочните командирования в по-горна инстанция водят до заобикаляне на конкурсното начало, т.е. осигуряват привилегирован, алтернативен път нагоре, командированията са резултат от еднолични, субективни и необосновани избори на административни ръководители и създават „благоприятни“ условия за пораждане на зависимости. (Подробности най долу)

Още за командированите кандидати ТУК.

Съдия Цариградска: За размяната на независимост срещу привилегии Институтът за пазарна икономика публикува изключително полезен ресурс – карта на командированията в съдебната система.

Почти изцяло командированията представляват повишения, а временността на това положение при някои съдии продължава 12 години.

Този анализ е важен, за да бъде разбран системният риск от “легално корумпиране”.

„Легално“, защото корупцията (разложението) на една система може да се постигне и без да се прекрачва законът. Достатъчно е да се създаде среда, в която професионалното благополучие постепенно започва да зависи от благоволението на ня#Кой шеф – командироване в по-горен съд/прокуратура с по-високо възнаграждение и по-малко работа, желана позиция (понякога международна), участие в добре платени проектни дейности, международни специализации и пътувания, парични награди и прочее. Всичко това може да се случва напълно законно.

Инструментално не може да видим какво се случва със съвестта на магистрата след години в такава среда. Симптомите обаче са налице – сетивността към зависимостите изчезва, готовността да разпознаваш и изобличаваш злоупотребата с власт – също. Но най-тежката последица е отказът да говориш за зависимостите.

А легитимното обществено очакване е за обратното.

Европейският съд по правата на човека в делото Zurek v. Poland постановява, че когато са застрашени върховенството на правото и независимостта на съдебната власт, правото на съдиите да говорят се превръща в тяхно задължение да говорят, защото именно съдиите са „първата линия на защита“ срещу отстъплението от демокрацията.

За да изпълнява тази роля, магистратът трябва да запази сетивността си, чрез която да разпознава зависимостта, дори когато тя не идва със заплаха (тояга), а с привилегия (морков). Да може да обясни на обществото какво не е наред, включително когато това може да му струва собственото професионално удобство и комфорт.

Този риск е разпознат и от Съда на Европейския съюз (съединени дела C-748/19 и С-754/19). Голям състав на съда разглежда именно институтът на командироването в по-горен съд и приема, че когато липсват предварително известни критерии за командироването и достатъчни гаранции при неговото прекратяване, се създава реален риск от произвол, който може да подкопае незавимостта и безпристрастността на съдията и да засегне из основи справедливостта на наказателния процес.

Затова картата на ИПИ е изключително важна на системно ниво, далеч надхвърлящо отделните примери, защото илюстрира мащабите на тази среда у нас, която създава рискови условия за размяна на независимост срещу привилегии.

Изследването на ИПИ или траектория на повишаването без конкурс в съдебната власт

Временно – само за няколко години: ИПИ показва чрез интерактивна карта къде и за колко време се командироват съдиите и прокурорите

ВИЖ КАРТАТА

Кои от кандидатите за новия ВСС са били командировани през последните 10 години? Това е един от въпросите, които депутати поискаха миналата седмица да бъдат проверени. Отговорът вече може да бъде открит бързо чрез новата интерактивна карта на командированията в съдебната власт на Института за пазарна икономика (ИПИ). Тя е най-новият инструмент от таблото „Съдебната власт в числа“ на ИПИ (sadebna.ime.bg) и проследява командированията на съдии, прокурори и следователи, отразени в регистрите на Висшия съдебен съвет от 2016 досега.

Командироването е предвидено като временен механизъм, който да компенсира кадрови дефицит и висока натовареност, а не паралелен път за кариерно израстване. В противен случай може да се превърне в инструмент за влияние. Какво показва картата на командированите магистрати?

Основни наблюдения

Основно нагоре – през август 2026 г. над 80% от командированите съдии и близо 90% от командированите прокурори са били „изпратени“ в по-горна инстанция.

„Временно“ понякога означава години – данните разкриват, че най-дългото вече приключило командироване е продължило над 12 години. Трите най-дълги командирования на съдии са в Апелативен съд София – около 12 години всяко. При прокурорите подобен модел липсва. През 2023 г. новите командирования на прокурори намаляват. Това съвпада с отстраняването на Иван Гешев за главен прокурор.

Липсват реални мотиви в публичните регистри, т.е. не става ясно защо един магистрат е предпочетен пред друг, нито защо даден орган на съдебната власт е избран пред друг.

Верижни командирования – командирования „нагоре“ водят до каскадни командирования в по-долните инстанции. Например съдия от апелативен съд е командирована във върховния касационен. На нейното място е командирована съдия от окръжен съд, а на нейното място – съдия от районен съд.

Кратките командирования показват как би трябвало да бъде. От 2016 г. около една пета от командированията на съдии и около 15% при прокурорите траят до три месеца. Те най-често временно попълват органи поради кадрови недостиг (например РП Плевен → РП Кнежа, РП Варна → РП Провадия, РС Стара Загора → РС Гълъбово).