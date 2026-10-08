СЕС: При работа по съвместителство възнаграждението и годишният отпуск се определят според полагания труд и по двата договора

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Съдът уточнява, че правото на ЕС не допуска дискриминация спрямо работниците в случай на съвместяване на няколко трудови договори

Правата на работниците, наети на пълно работно време, които едновременно с това работят на непълно работно време с почасово заплащане, трябва да бъдат определени въз основа на действително положения труд и получените доходи по двата договора. Решението е от петък, 8 октомври, по дело C-706/23 | Şcoala gimnazială „Mihai Eminescu“, за което съобщи пресслужабата на съда на ЕС.

Историята

Между 2019 г. и 2022 г. четиринадесет преподаватели, които работят на безсрочни трудови договори на пълно работно време в учебни заведения в системата на училищното образование в Румъния, полагат труд

в същите учебни заведения и на срочни трудови договори на непълно работно време с почасово заплащане през периода от септември до юни на всяка от тези учебни години. През този период имуществените им

права, свързани с годишния отпуск, както и надбавките за храна, са определяни единствено въз основа на безсрочните трудови договори на пълно работно време.

Тъй като считат, че въз основа на работата си на непълно работно време на почасово заплащане имат право и на обезщетения за годишен отпуск и надбавки за храна, определени пропорционално на действително отработеното време по тези трудови договори, преподавателите подават чрез синдикалната си организация иск пред Окръжен съд Васлуй (Румъния), който през 2023 г. е уважен.

Работодателят обжалва това решение пред Апелативен съд Яш (Румъния), който решава да отправи преюдициални въпроси до Съда.

Апелативният съд иска по същество да се установи дали правото на Съюза1 трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба, която предвижда, че в случай на съвместяване от страна на един и

същ работник на няколко трудови договора, въпросните имуществени права се определят единствено въз основа на безсрочния трудов договор на пълно работно време.

Решението

В решението си от днес Съдът припомня, че всеки работник има право на платен годишен отпуск от най-малко четири седмици2. Това право е основен принцип на социалното право на Съюза.

Следователно този принцип не може да бъде дерогиран и прилагането му трябва да бъде осъществено в рамките, посочени от Директивата относно някои аспекти на организацията на работното време.

Ето защо за периода на годишния отпуск работникът трябва да получава по силата на трудовия си договор възнаграждение, което го поставя в положение, което по отношение на заплатата е подобно на периодите

на полагане на труд. За казуса при съвместяването на няколко трудови договора от едни и същи работници и изключването на отработените от тях часове по срочния им трудов договор на непълно работно време при изчисляването на възнаграждението за платен годишен отпуск, Съдът проучва Рамковото споразумение за срочната работа и Рамковото споразумение за работа на непълно работно време, съдържащи се в приложенията към Директива 97/81/ЕО и Директива 1999/70/ЕО3. И в крайна сметка ги прилага към съвместяването на няколко трудови договора.

Съдът приема, че при съвместяване всеки работник попада едновременно в обхвата на понятията „работник на срочен трудов договор“ и „работник на непълно работно време“, които се съдържат в тези рамкови споразумения, а като съставен елемент на възнаграждението, надбавката за храна попада в обхвата на понятието „условия за наемане на работа“.

Отбелязва още, че във всяко от рамковите споразумения се съдържа клауза, която забранява работниците на срочни трудови договори да се третират по по-неблагоприятен начин спрямо работниците на постоянен трудов договор в сходно положение, както и работниците на непълно работно време да се третират по по-неблагоприятен начин, отколкото работниците на пълно работно време в сходно положение. Тези забрани са израз на общия принцип на равенство.

Съдът припомня също, че тези клаузи не трябва да се тълкуват стеснително, тъй като тяхната цел е да се осигури социална защита срещу дискриминация, дори когато работникът съвместява два трудови договора, както е в случая.

В заключение, Съдът приема, че установената разлика в третирането между двете категории работници не е оправдана от обективни причини, а принципът pro rata temporis (пропорционално), посочен в двете рамкови споразумения, не е приложен правилно.

1 Член 7, параграф 1 от Директива 2003/88/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно някои аспекти на организацията на работното време във връзка с член 31, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз и клауза 4, точка 1 от Рамковото споразумение за срочната работа и Рамковото споразумение за работа на непълно работно време, съдържащи се съответно в приложенията към Директива 97/81/ЕО и Директива 1999/70/ЕО.

2 Съгласно член 7, параграф 1 от Директива 2003/88.

3 Директива 97/81/ЕО на Съвета от 15 декември 1997 година относно Рамково споразумение за работа при непълно работно време, сключено между Съюза на конфедерациите на индустриалците и на работодателите в Европа (UNICE), Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) и Директива 1999/70/ЕО на Съвета от 28 юни на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP). Директива 97/81/ЕО на Съвета от 15 декември 1997 г.