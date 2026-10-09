Андрей Янкулов: Има шанс да бъде избран различен Висш съдебен съвет

Би могло да се избере различен ВСС. Това заяви пред БНР бившият правосъден министър Андрей Янкулов, който е един от номинираните за новия състав на Висшия съдебен съвет.

„На база на номинациите ми се струва, че това е възможно. Тук трябва да направя уговорката, че това се е случвало и назад в годините – сред номинираните да има достатъчно хора, които биха могли да дадат различен облик на ВСС, обаче в крайна сметка до избора на голямо мнозинство такива хора или поне мнозинство такива хора назад в годините просто не се е стигало. Така че какво ще се случи сега зависи от избирателите в случая“, обясни той.

Янкулов няма намерение да търси подкрепа за номинацията си с оглед необходимостта от събиране на 160 гласа:

„Аз не съм търсил и подкрепа, за да бъда номиниран. Не съм отишъл аз при никого, за да кажа „Моля, номинирайте ме“. Първоначалната номинация за мен дойде от 7 неправителствени организации и тази номинация беше припозната от 2 парламентарни групи. Аз и пред гражданските организации не съм отишъл с идеята да ми бъде издигана кандидатурата. Процесът беше обратният. Те ме попитаха дали бих приел такава номинация от тях. След това не съм ходил и при представители на политически партии, за да кажа „Издигнете номинацията на гражданския сектор“. Тук също не смятам аз лично да бъда под някаква форма активна страна„.

Под никаква форма не мога да бъда свързан с някакви партии от гледна точка на участието ми в изпълнителната власт, категоричен бе Андрей Янкулов в интервю за предаването „Преди всички“. И добави:

„От друга страна, смятам, че когато съм упражнявал тези правомощия в изпълнителната власт, под никаква форма и с нито едно мое действие не съм дал основание да се смята, че съм обслужвал някакви партийни интереси. Ако някой твърди обратното на база на конкретни действия, които съм предприел, които са били в някаква партийна изгода, според мен би трябвало той да представи съответните твърдения за това и аз да мога да кажа дали считам, че това би било адекватно или не“.

Остава въпросът откъде един политик познава един магистрат, за да го номинира,

отбеляза бвшият министър.

„Този въпрос на практика винаги стои и като цяло в целия процес, който протича на ниво парламент, който е един по дефиниция политически орган, а процесът се оказва затворен само в този политически орган – и по оценка на кандидатите, и така нататък – това като цяло в подобни процедури, където се търси пък излъчване на независими хора, това също по дефиниция може да се каже, че е проблематично. Обикновено, за да се гарантира с по-голяма степен тази независимост, в едни подобни процедури се търси някакъв друг тип участие при например оценката на кандидатите.

Разбира се, крайното решение е тяхно винаги, то е политическо решение, за което се носи политическа отговорност, но подобно външно участие да подпомогне политическия орган при това решение с цел именно да се гарантира по-голяма независимост и професионализъм на хората, които ще бъдат избрани. В нашия случай парламентът реши да остави процеса затворен само и единствено в него„.

За Пепи Еврото и на Нотариуса

По отношение на мрежите на Пепи Еврото и на Нотариуса Янкулов не смята, че има някаква кой знае каква надежда за това, че може да бъде получена адекватна информация. Институционалният отговор на тези разкрития през годините беше близо до 0, подчерта той.

„Действията на прокуратурата от първия ден на разкриване на тези данни са изключително проблематични. Първо въобще не се реагира на всичко, което се изнасяше в продължение на години. Реакцията се отключи в момента, когато започнаха процесите по прегрупиране през 2023 година на върха на институцията и след свалянето на политическото доверие от Иван Гешев, което пряко резултира в сваляне и на доверието на ВСС от него, което е много показателно за начина, по който въобще този ВСС, който продължава и към момента да изпълнява функциите си, отговаря на тези критерии за независимост. За прокуратурата е повече от ясно, че там няма как да се разчита на адекватна информация, която да постъпи„.

Прокуратурата по същия път, по който го е карала досега, не може да продължава, смята Янкулов и изказа мнението си, че там е нужна промяна на институционалната култура, която действа:

„Хората в прокуратурата, ако не си дават сметка за това в настоящия момент на база на толкова много доказателства, които се натрупаха през годините, че такава промяна е нужна, в крайна сметка тогава няма какво толкова въобще да се надяваме и да очакваме от целия процес занапред“.

Източник БНР

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