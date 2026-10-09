Отговор на депутатски въпрос: Двамата украински граждани, задържани по обвинение в шпионаж, се намират в ареста

Двамата украински граждани – Олегсий Тимофеев и Роман Зозуля, които бяха задържани по обвинение в шпионаж близо до военен обект в България през януари, все още се намират у нас.

Това обяви министърът на правосъдието Николай Найденов в отговор на въпрос на депутата от „Възраждане“ Коста Стоянов, предаде БНР.

Според народния представител при задържането у двамата са открити секретни данни за компресорната станция „Расово“ край Монтана, която служи за повишаване на налягането в българския участък на газопровода „Турски поток“.

Пред парламента правосъдният министър уточни, че мярката за неотклонение „задържане под стража“ първоначално е постановена от Софийския градски съд, а според публичната информация впоследствие е потвърдена и от Апелативен съд – София.

При проверка в деловодната система на Министерството на правосъдието е установено, че не са постъпвали искания за международна правна помощ по отношение на двамата задържани:

„Към настоящия момент и двете лица се намират в ареста. Мярката „задържане под стража“ е взета от Софийски градски съд и впоследствие е била предмет на съдебен контрол. По последни данни, които са публични, същата е била потвърдена от Апелативен съд – София. При извършена проверка в деловодната система на Министерството на правосъдието се установи, че за посочените лица не са постъпвали искания по реда на международните права на помощ. По отношение на поставения от вас въпрос за евентуална намеса на представители на украинската държава, при нас такива данни няма“.