Министър Николай Найденов търси втори кандидат за временно изпълняващ функциите на главен прокурор

На 7 октомври 2026 г. Николай Найденов изпратил писмо до и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова, в което е поискал информация за списъчния състав на всички прокурори, които заемат длъжността „завеждащ отдел“ във Върховната касационна прокуратура (ВКП), кои от тях са съгласни да бъдат предложени за временно изпълняващ функциите главен прокурор, както и кадрови справки за онезци от тях, които са дали писмено съгласие.

В писмото не е посочено нито едно име.

Последните поправки в Закона за съдебната власт (чл. 173, ал. 15), представят възможност на министъра на правосъдието да предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет временно изпълняващ функциите главен прокурор.

След като получи отговор, Найденов ще прецени дали и как да упражни правомощието си. До момента отговор от и.ф Стефанова още не е пристигнал.

По закон министърът има право да номинира, а не избира, а решението е изцяло на Пленума на ВСС.

Шестмесечният срок за изпълнение на длъжността на сегашния и.ф. главен прокурор изтича на 22 октомври 2026 г.

На последното си заседание Прокурорската колегия посочи зам. главния прокурор Магдалена Лазарова за временно изпълняваща функциите на главен прокурор и й поиска съгласието за това.

Посочването само на един човек до голяма степен предопределя избора, а законът дава възможност да има повече от една кандидатура, за да се осигури състезателност в процеса, смята министър Найденов.

С предлагането на още една кандидатура, ще бъде спазен принципът на прозрачност и отчетност в действията на ПРБ и Висшия съдебен съвет. Такъв процес е очакван от цялото общество, се казва в съобщението.

Cпopeд Зaĸoнa зa cъдeбнaтa влacт пocтът нa и. ф. пpeдceдaтeл нa BAC, Bъpxoвния ĸacaциoнeн cъд и глaвeн пpoĸypop мoжe дa ce зaeмa oт eдин чoвeĸ зa cpoĸ дo шecт мeceцa.