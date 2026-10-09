СЕС: Решението на превозвача за промени във въздушния трафик, не е основание за автоматичен отказ на обезщетение при закъснял полет

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За първи път Съдът на ЕС отменя решение на Общия съд по преюдициално запитване и приема, че с него се накърнява единството и съгласуваността на правото на Съюз, съобщи информационната служба на Съда по дело по дело C-108/26 RX | D. Актът на СЕС е общовалиден за гражданите на Съюза, а от него се разбира, че решенията на превозвача за промени във въздушния трафик, не са априори основание да се отказват обезщетения при закъснения на полетите.

Случаят

През юли 2023 г. пътничка пътува от Измир (Турция) до Варшава (Полша). Полетът ѝ пристига с повече от три часа закъснение. Преди това използваният самолет е изпълнил друг полет между Катовице (Полша) и Измир, който също е закъснял в резултат на решение за управление на въздушния трафик. Това решение е взето поради ограничения във въздушното пространство на Унгария и Румъния, наложени вследствие на лоши метеорологични условия.

Освен това, след пристигането на самолета в Измир е констатирана техническа неизправност, чието отстраняване е продължило повече от два часа.

Пътничката прехвърля вземането си за обезщетение на специализирана компания, а последната претендира обезщетение в размер на 400 евро от въздушния превозвач.

Запитването

Сезираният със спора полски съд констатира, че ако от общото закъснение се извади времето, което е загубено в резултат на решението за управление на въздушния трафик, полетът от Измир до Варшава е щял

да пристигне с по-малко от три часа закъснение и пътничката не би имала право на обезщетение.

Поради това посоченият съд иска да се установи при какви условия решение за управление на въздушния трафик може да представлява „извънредно обстоятелство“ по смисъла на правото на Съюза1, което може да освободи превозвача от задължението да плати обезщетението.

Общият съд

В решението си от 21 януари 2026 г.2 Общият съд на Европейския съюз 3 приема, че такова решение не е присъщо на нормалното упражняване на дейността на въздушен превозвач и че по принцип е извън

неговия ефективния контрол, независимо от причините, поради които е било взето, освен ако превозвачът не е допринесъл за вземането му.

Според Общият съд определящо е самото решение, а не причината, поради която е било взето, тъй като именно решението оказва външно въздействие върху осъществяването на полета. Ето защо Общият съд приема, че такова решение може да представлява „извънредно обстоятелство“, дори само по себе си да не е предизвикало закъснение от поне три часа.

По предложение на първия генерален адвокат Съдът на Европейския съюз решава да преразгледа частично4 решението на Общия съд поради сериозен риск от накърняване на единството или

съгласуваността на правото на Съюза.

Решението на СЕС

В решението си Съдът констатира, че възприетото от Общия съд тълкуване действително нарушава единството и съгласуваността на правото на Съюза и отменя решението в часта на преразглеждането.

СЕС приема, че не всяко решение за управление на въздушния трафик само по себе си може да се квалифицира като „извънредно обстоятелство“. При упражняването на дейността си въздушните превозвачи неминуемо се сблъскват редовно и обичайно с такива решения.

За да се приеме наличие на „извънредни обстоятелства“, следва да се установи събитието, довело до вземането на решението за управление на въздушния трафик, и да се провери, във всеки отделен случай, дали това събитие, поради своето естество или произход, не е неразделна част от нормалното упражняване на дейността на превозвача и дали е извън неговия ефективен контрол.

Следователно не е достатъчно превозвачът да се позове на въпросното решение, за да бъде освободен от задължението си за плащане на обезщетение. Той трябва да докаже, че това решение е било взето поради обстоятелство, което само по себе си е извънредно.

Съдът, чийто отговор замества отговора на Общия съд,

припомня, че в конкретния случай решението за управление на въздушния трафик е било взето поради ограничения във въздушното пространство на Унгария и Румъния, които са наложени вследствие на лоши метеорологични условия. Такива условия могат да представляват извънредни обстоятелства, когато са толкова сериозни, че възпрепятстват безопасното осъществяване на полета съгласно с първоначално предвидения график. Всъщност в такава една хипотеза те не са присъщи на нормалното упражняване на дейността на въздушния превозвач и са извън неговия ефективен контрол.

Националният съд следва да провери дали това е било така в конкретния случай.

Освен това Съдът отбелязва, че дадено събитие може да представлява „извънредно обстоятелство“, дори ако само по себе си не е довело до закъснение на полета от поне три часа. Когато закъснението при

пристигането е резултат едновременно от такова събитие и от друго обстоятелство, от общото закъснение следва да се извади времето, което се дължи на извънредното обстоятелство, за да се определи дали

пътникът има право на обезщетение.

Нито Съдът, нито Общият съд постановяват решение по спора на национално равнище. Националната юрисдикция трябва да се произнесе по делото в съответствие с акта на Съда или на Общия съд. Този акт

обвързва по същия начин останалите национални юрисдикции, когато са сезирани с подобен въпрос.

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1 Член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети.

2 Решение от 21 януари 2026 г., D (Решение за управление на въздушния трафик), T-134/25.

3 От 1 октомври 2024 г. Общият съд е компетентен да се произнася по преюдициални запитвания, отнасящи се до шест конкретни области, сред които са обезщетяването и помощта за пътниците при отказан достъп на борда, голямо закъснение или отмяна на транспортни услуги (вж. също Прессъбощение № 125/24).

4 Преразглеждането се отнася единствено до отговорите, дадени от Общия съд на първите два от четирите въпроса, поставени от националния съд. Не е от компетентността на Съда да замества със своя отговор мотивите, изложени от Общия съд по третия и четвъртия въпрос, които не са били предмет на преразглеждането.