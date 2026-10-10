Атанаска Дишева: Разочароващо е, че правна комисия не поиска да проучи има ли кандидати за ВСС, зависими от банка за компромати, събирани със СРС

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По процедурата за новия ВСС

Новата процедура за избор на нови членове на Висши съдебен съвет ми се вижда като старата. Няма някаква съществена промяна в процедурните правила, а и невиждам защо трябва да се очаква нещо различно от предишният път – това каза Атанаска Дишева в предавенот „ЕвроДикоФ“.

. Може би единствения елемент на някаква разлика е в процедурата, която се провежда пред Народното събрание. Там предварително беше обявена възможност лица извън парламента, т.е. различни от депутатите, да направят нещо като предварителни предложения, без никаква форма на обвързване с тези предложения на депутатите. Фактът е, че една част от тези така ги наричам предварителни предложения са налице, защото те са извън официалната процедура. Нищо, че се тиражира в публичното пространство, колко широко се е отворил този път процеса и така нататък, всъщност не е точно така. Но все пак една част от тези предварителни номинации или предложения бяха направени като официални предложения от определени парламентарни групи или от отделни депутати.

Така, че в момента има кандидати, чуваме, че една седмица Правната комисия ще започва д аги изслушва. Не могад да разбера защо бе отказано цялото Народно събрание , всички 240 депутати да изслушват кандидатите, а прехвърлиха това право на Правната комисия.

Дори за избора на професионалните квоти около 2400 души общото събрание на съдиите, например, ще изслушват кандидатите. Колко ще отидат реално да ги слушат е отделен въпрос, но имат възможност да участват пряко с задаване на въпроси и така нататък. Народното събрание няма да проведе подобно изслушване.

Разбира се всички депутати биха могли да отидат на това заседание. Другият въпрос е каква зала ще бъде осигурена, колко време ще бъде дадено и така нататък.

На практика следващата събота е първото събрание от професионалната квота, т.е. за прокурорите. Следващата седмица ще бъде гласуването.

И така през две седмици се движат след това са съдиите и накрая за следователите. Там има публично обявени кандидатури, провеждат, доколкото ни е известно, съдии, прокурори, следователи, срещи. Но тук няма нищо различно от предишните процедури.

За спецсредствата и опасността от шантаж

На заседаниеото в правна комисия тази седмица бе отхвърлено предложение на ПП – ДБ да се извърши проверка от Бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства дали за някой от 20-те кандидати има данни за използване срещу него на СРС-та – подслушване, проследяване, наблюдение. Депутатите поискаха се изискат данни за десет години назад спецсредтва са били прилагани със съдебно разрешение и за какъв период от време по предварителни проверки и/или прекратени досъдебни производства и дали след приключването им при липса на реализация и изтичане на съответните срокове са надлежно унищожени. Мотивът бе, че това е един от начините до ВСС да не бъдат допуснати магистратини, поставени в зависимост от службите и не само.

За мен печален е факт, че Министерството е отказало да се поиска информация срещу кои магистрати са били прилагани официални разузнавателни средства, отбеляза Дишева.

Всъщност това, което можеше да бъде променено в тази процедура, бе най-малко да бъде демонстрирано намерение за различен подход и взето едно положително решение по това предложение. каза

Дишева. Тя риално за какво всъщност става въпрос:

Проблемът

Има доклад на Български хелзински комитет, който беше допълнен, за броя на прилагането на специални разузнавателни средства за съдии – подслушване в частен дом, в служебни помещения, разбира се, на телефони, разполагане на съответни устройства, проследяване и всички други неща, които са под понятието специални разузнавателни средства, по отношение на магистратия, в частност на съдии. Цифрите са различни, но те са стотици.

В същото време има само два случая за последните 7-8 години на образувани наказателни производства срещу съдии. Едното приключи с оправдателна присъда, а другото е висящо.

Но е факт, че има няколкостотин случая, при които съдии са били подслушвани и следени, а няма никаква информация какво се е случило с данните, които са събрани при тези записи.

Най-вероятно и се надявам да е така, да няма нито един случай на извършено престъпление по смисъл на наказателния кодекс в всички тези случаи. Защото пак иначе, ако има данни за извършено престъпление, защо не са внесени обвинителни актове, защо не са образувани понедосъдебни производства? Фактът обаче е, че нямаме публична информация какво се е случило с данните от тези приложени специални разузнавателни средства.

За част от случаите не съществува и законова регламентация, какво трябва да се направи от тези данни. Няма задължение на никой орган за тяхното унищожаване по надлежен ред. Предполага се, че такова трябва да бъде проведено, но като няма процедура не може и да гадаеме какво се е случило с тях.

И всъщност онова, което се шири в публичното пространство, и аз също имам своето убеждение, че е точно така, е че тази информация, която е събрана по този ред, представлява една значителна част от така наречената

банка за компромати.

Тя се е съхранява някъде, от някого, може би не само на едно място, и която в удобен момент да бъде използвана за шантажиране. Защото ако беше престъпление, логично е да предполагаме, че би трябвало да има до съдемно, съответно наказателно съдемно производство.

Наскоро бяха изнесни за един съдия някакви битови неща, които нито представляват престъпление и трудно биха могли да бъдат квалифицирани и като дисциплинарно нарушение. Но въпреки това са компрометиращи за личността, дали пред обществото, дали пред членовете на семейния кръг, на приятелския кръг.

В най-широк смисъл неприятни за него факти, данни, информация, която той по една или друга причина не би искал да се разпространява. Разбира се, тук може да говорим и за случаи на корупция, на всяква форма на влияние, която е възприета. Но след като нямаме данни, какво се случва с тази информация, а тя очевидно съществува, очевидно е била събрана, най-логичното нещо, което можеше да направи Народното събрание чрез неговата правна комисия, е да поиска по отношение на кандидатите на чинове на ВСС да се отговори, дали спрямо тях са прилагани специални разузнавателни средства.

Най-малкото, за да бъде направено проучване, какво се е случило с тази информация. Но по отношение на тези хора, ако бяха установени данни за прилагане на специални разузнавателни средства, би могла с много повишено внимание да се погледне на въпроса дали има опасност от тяхното манипулиране, шантажиране, държане под контрол в най-широк смисъл.

Фактът, че беше отказано, за мен е доста показателен, че събирането на такава информация се счита за нежелано от Правната комисия на Народното събрание.

Аз друг извод не мога да направя, а това е начин да бъде прикрита действителнота.

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