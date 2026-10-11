Пловдивският окръжен съд остави в ареста 14-годишен, задържан за убийство на майка си

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Пловдивският окръжен съд остави в ареста 14-годишния ученик, е задържан за убийството на майка си.

От обвинението обясниха, че престъплението е било обмислено. Делото беше гледано при закрити врати, съобщи БТА

До момента осмокласникът не е направил категорични самопризнания, въпреки че след инцидента сам се е обадил на тел. 112 и е съдействал на полицията.

Но престъплението не е извършено необмислено, посочват от прокуратурата, каза пред медиите прокурор Гинка Лазарова.Установено е оръжието на престъплението – нож, като пробождането не е било еднократно. И обвинението е за умишлено престъпление.

„Не мисля, че е добре и за обществото, и за обвиняемия да се разгласяват много обстоятелства около деянието, тъй като те не са много приятни и много възпитателни за останалите членове на обществото. Днес е неделя. Бих искала да ви предложа на вас и на всички хора, приберете се вкъщи, поговорете с децата си, попитайте ги какво ги мъчи, как се отнасят с приятелите си. Обадете се и на родителите си, им кажете също, че ги обичате и поговорете някои, ако има нужда от тях. Това е, може би, малкото нещо, което можем да направим, за да не се виждаме по такива поводи повече“, каза прокурор Лазарова.

„За съжаление при тийнейджърите изпадането в крайности не е нетипично, черно-бялото мислене не е нетипично за тях, импулсът не е нетипичен за тях, особено за момчетата“, коментира Антоанета Шишкова, психолог.

„На мен ми се струва, пак казвам, знаейки твърде малко за тази трагедия, че това е нещо, което е тлеяло с години и се е наслагвало с години“, коментира тя. Родителите са били разделени.

„Няма данни за някакви противообществени прояви или деяния в предходен период. Той е ученик за първа година в едно от добрите училища в Пловдив. Преди това е живял при баба си и дядо си в Стара Загора, откъдето е и майка му“, каза по-рано Васил Костадинов, директор на ОДМВР – Пловдив.

В петък в район „Северен“ в Пловдив 45-годишна жена бе открита мъртва от служители на реда след получен сигнал на тел. 112. Съдът приема, че макар и производството да е в начален етап, по делото са събрани достатъчно доказателства, за да се направи обосновано предположение обвиняемият да е извършил престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност.

Обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност за тежко умишлено престъпление, за което Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 10 години.

Съдът взе предвид обстоятелството, че лицето е непълнолетно и случаят е изключителен, но намери, че са налице реална опасност от укриване и от извършване на престъпление.

Определението не е окончателно и подлежи на протест и обжалване в 3-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив.