Главният прокурор трябва да бъде човек с висок морал, безупречна професионална експертиза и разбиране за прокуратурата като институция на правото, а не да се отъждествява с нея“. Това заяви прокурорът Владимир Николов, който е и кандидат за член на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.
Той подчерта, че бъдещият ръководител трябва да умее да приема критика и да разграничава правомощията си от политическите процеси и медийния си образ. Николов очаква процедурата за избор на членове на ВСС да бъде прозрачна и да се основава на ясни професионални критерии.
Кандидатът постави въпрос и за последователността на изборните процедури. По думите му не е ясно защо настоящият състав на ВСС е насрочил първо избора на представители на прокурорите, вместо този на следователите. Той обърна внимание и на датата за избора на прокурорската колегия – 24 октомври, ден преди президентските избори на 25 октомври.
„Това съвпадение може да доведе до по-ниска избирателна активност„, каза прокурорът.
Николов смята, че прокуратурата се нуждае от съществена промяна в модела на управление. В концепцията си той предлага засилване на професионалното самоуправление и създаване на ясен механизъм за защита на прокурорите от натиск както отвън, така и отвътре в системата. Сред идеите му е общите събрания на прокурорите в съответните органи да имат решаваща роля при избора на административни ръководители. Той настоява също за конкретен механизъм за отчетност и отговорност на представителите на професионалната общност във ВСС.
По думите на Николов настоящият състав на съвета не е създал надеждна система за електронно гласуване, която би могла да улесни участието на повече магистрати в изборите. Според него при оценката на кандидатите и при преценката за евентуален натиск върху магистрати трябва да се вземат предвид нарушенията на професионалния морал и интегритет, както и конкретни данни за оказван натиск върху колеги.