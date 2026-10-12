Окончателно: Продуцентите Maги и Джyди Xaлдвaджиян осъдиха Николай Бареков и тв Евроком за клеветнически твърдения и вреди за общо 34 000 лв.

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Пpoдyцeнтитe Maги и Джyди Xaлдвaджиян вече могат да се похвалят, че окончателно са спечелили делото срещу Николай Бареков и тв. „Евроком“ за клеветнически твърдения, разпространени без добросъвестна проверка на огласените факти.

Това следва от определение на ВКС, който недопуска до касационно обжалване жалба на телевизията срещу осъдително решение на СГС в частта, която я засяга.

B случая са ocъдeни жypнaлиcтът Hиĸoлaй Бapeĸoв и тв „Eвpoĸoм“ зa ĸoмeнтapи нaпpaвeни в двe пpeдaвaния на телевизията „Бapeĸoв и Бaйpaĸтapoв“, „Бългapия бeз цeнзypa“ и Фeйcбyĸ, а като солидарни длъжници те дължaт oбшo 20 000 лв. oбeзщeтeние, 11 000 лв. лиxви и oтдeлно близо 3000 лв paзнocĸи.

Осъждането е по чл. 49 от ЗЗД.

Πoвoдът

е изтeĸлa пpeз 2018 г. инфopмaция, според която peпopтep нa пpeдaвaнeтo „Гocпoдapи нa eфиpa“ e бит oт cлyжитeли нa cĸлaд, cлeд ĸaтo oпитaл дa нaпpaви жypнaлиcтичecĸo paзcлeдвaнe зa зaлeжaли cтoĸи в нeгo. Тогава нoвинaтa пpeдизвиĸa oбщecтвeно недоволство cpeщy „биячитe“, нo cĸopo cлeд тoвa ce paзбpa, чe т.нap. „пoбoй “ e инcцeниpoвĸa.

По този повод Николай Бареков по Евроком бе засипал продуцентите с критика, която преминава границата на нормалния коментар, както показва крайният изход на съдебната сага.

Дo дeлoтo ce cтигa след иcĸoвe нa Maги и Джyди Xaлдвaджиян, в които те пpeтeндиpaт обезщетение от по 20 000 лева за нанесени неимущестествени вреди заедно със законната лихва за изявления на Николай Бареков, излъчени по телевизия „Евроком“ на 29 септември и 2018 г. и 6 октомври 2018 г, отделно и във Фейбук. Двамата поискаха солидарно осъждане на ответниците.

Делото премина през две фази – на първа инстанция бе осъден само журналиста Бареков, но на втора съдът привлече като солидарен съдлъжник и телевизията.

Първа инстанция – за мишките и рекетьорите

От грамада цитати изложени пред съда, най-напред СРС подбира онези от тях, които с обидния си характера засягат ищиците: „по душа те са едни абсолютно обикновени мишки, плъхове“, „морални престъпници“, „Мошеници на ефира“, „Д.“ „мазните нечистоплътни халваджияни, за които журналистиката е просто бизнес и средство за трупане на пачки, имоти, кур-ви..“;, „лайномет на ГЕРБ“, „прасета“, „крият се като мишки, магаретата недни“, „Народ зажумя, Магаре – гърдич изгрее…Да ви …м-А., Мръсна „господарска“ помия. Бездарни слуги и рекетьори.“.

От посочените цитати, казва съдът, е видно, че ответникът Бареков насочва обидните думи и изрази именно към двамата Xaлдвaджиян.

Направена е и уговорката, че журналистът коментира случай в предаването „Господари на ефира“, за който няма спор, че репортер на предаването се преструва, че е бит от охраната на склад, в който се твърди да е имало стока с изтекъл срок на годност. Цитираните части, в които ответникът дава негативна оценка относно т.нар. „фалшива новина“ не съдържат клевети, тъй като този случай от предаването на „Господари на ефира“ е общоизвестен факт, отбелязва СРС .

СРС отхвърли като неоснователна претенцията за солидарна отговорност на тв Евроком с мотива, че от представения договор на тв Евроком и ПП „Презареди България“, тогава партия на Бареков, се разбирало, че телевизията не е възлагала изработването на предаването по смисъла на чл.49 ЗЗД, „поради което исковете по чл.49 ЗЗД срещу този ответник са неоснователени“.

Определи като справедлив размер на обезщетението от по 10 000лв. за всеки от двамата ищци, които трябваше да бъдат заплатени само от Бареков.

Обратът

Пред СГС братя Халваджиян оспориха изводите на районния съд, че част от изявленията на Бареков нямат обиден и/или клеветнически характер. Протестираха и срещу освобождаването на тв Евроком от отговорност за обидните изявления с аргумента, че тя е доставчик на медийната услуга и носи отговорност за съдържанието на медийната услуга и поискаха отмяна на отхвърлената част от решението, както и по –високо обезщетение.

Като се запознава с делото, второинстанционният съд коригира съществена част от изводите на първоинстнационния.

На първо място СГС обяви за неправилен извода на СРС, че „Евроком – национална кабелна телевизия“ ООД не носи отговорност поради липса на възлагане.

Предаванията, в които са направени изявленията от ответника Николай Бареков, са излъчени по тв „Евроком“, а доставчикът носи отговорност за съдържанието на медийните услуги на основание чл.17, ал.1 от ЗРТ, отбелязва съдът.

Принципите за работа на обществените телевизии и съответно предаванията, излъчвани по тях, се уреждат и от чл. 10 и чл. 17 от ЗРТ. От тези принципи следва, че разпространяването на твърдения за факти, които не са проверени за достоверност и се оказват неверни и още повече изнасяне на твърдения за факти, за които се знае, че не са верни е отречено като неприемливо от гледна точка на обществения морал.

“ Относно всички електронни и други средства за масово осведомяване и техните създатели, занимаващи се с търсене, разпространяване на информация (новини) от всякакъв тип в обществото се приема, че те следва да разпространяват дадена информация за лица и/или събития само след предварителна проверка за достоверност, както и че следва да бъдат независими (финансово и от политическа страна – чл. 10, § 4 Директива 2010/13/ЕС на европейския парламент и на съвета от 10 март 2010 година –т.нар. Директива за аудиовизуалните медийни услуги; чл. 5, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията) в своята дейност по издирване и разпространяване на информация“, посочи СГС.

На следващо място второинстнационният съд прие за неправилен и изводът на първоинстанционния съд, че част от процесните изявления представляват коментар на предаването, за който не се носи отговорност.

Съдът посочи, че в изявленията на Николай Бареков се прави внушение, че дейността на ищците като продуценти на телевизионни предавания се определя от определени политически партии и техните лидери, че ищците имат финансова зависимост от политически партии ( в случая е посочена партия ГЕРБ) и изпълняват политически поръчки при осъществяване на дейността си, както и, че разпространяват фалшиви новини. Това е твърдение за нарушаване на чл. 5 от ЗРТ, който изисква политическа независимост на медиите и дейността им.

Поради това твърденията следва да се окачествят като клеветнически и позорящи, накърняващи професионалната чест и достойнство на ищците като създатели на телевизионни предавания (в този смисъл решение № 249 от 6.01.2020 г. на ВКС по гр. д. № 1797/2019 г., III г. о., ГК). Разпространяване на това твърдение чрез предаване на живо към неограничен кръг от лица обективно способства за уронване на авторитета им в обществен и професионален аспект.

Съдът напомни, че разпоредбата на чл. 10, т. 1 Конвенцията прокламира свободата на изразяването на мнения, включително разпространяването на информация и идеи без намеса на държавните власти. „Нормата не дава право да се разпространяват неверни факти, нито да се засяга достойнството на други лица, а осигурява свободната оценка на фактите и възможността тя да се отстоява. Рамките, до които се простира тази свобода, се определят от възможността да бъдат засегнати неоправдано честта и достойнството на гражданите. Журналистите не могат да използват правото за свободно разпространение на информация, за да нанасят обиди и да клеветят. Те следва да ограничат критиките до границите, визирани в чл. 39, ал. 2 К., а доколкото ги прекрачат, отговарят за причинените вреди.”

Заключително СГС постанови, че „Евроком“ следва да отговаря солидарно с журналиста Бареков на основание чл.49 от ЗЗД като доставчик на линейна медийна услуга.

Отказаната касация

Върховните съдии подсказват одобрение към решението на СГС, но основната причина за недопускане на касационната жалбата на Евроком е липсата на правен въпрос по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК, който е от значение за точното прилагане на закона и развитие на правото.

ВКС посочва, че съгласно разясненията, дадени в т. 1 от ТР № 1/2010 г. от 19.02.2010 г. по т. д. № 1/2009 на ВКС , ОСГТК, “ касаторът е длъжен да посочи правния въпрос, по който се е произнесъл въззивният съд, като същият въпрос определя рамките, в които ВКС следва да селектира касационната жалба с оглед допускането й до касационно разглеждане (общо основание). В случая ищецът обоснова искането за допускане касационно обжалване с оплаквания, относими към правилността на въззивния акт и представляващи касационни основания по чл. 281 ГПК , които обаче не може да се преценяват във фазата по селекция по чл. 288 ГПК , посочват върховните съдии.

Направеното бланкетно изявление и посочване на законовата норма на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК не е достатъчно като обосновка на допълнителното основание за селекция по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, обобщава върховният съд и поради липсата на формулиран правен въпрос, стига до извода, че не е налице общото основание за допускане на касационно обжалване и няма основание да извършва преценка за противоречие със сочената съдебна практика.

Солидарната отговорност за обезщетението

Като недопуска проверка по касационен ред на съдебното решение, ВКС запазва определеният размер на обезщетение от Софийски градски съд – тоест исковете срещу Николай Бареков са уважени за по 10 000 лв. обезщетение за всеки от ищците, общо 20 000 лв. То е присъдено за претърпени неимуществени вреди в резултат на изявленията на Бареков предаванията „Бареков и Байрактаров без цензура“, излъчени по Телевизия „Евроком“ на 29.09.2018 г. и 06.10.2018 г., заедно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 28.12.2018 г. до окончателното плащане.

Като е приобщена приобщена като солидарен съдлъжник „Евроком“ е задължена да заплати заедно с Бареков на всеки от братята по 6000 лева – общо 12 000 лв. Останалата част от обезщетението в размер на по 4 000 лева на ищец (общо 8 000 лева) се дължи самостоятелно и изцяло от Николай Бареков. Солидарната отговорност не увеличава крайния размер на дължимото обезщетение (т.е. не се събират 20 000 + 12 000), а дава допълнителна сигурност на ищците, че ще получат присъдените им общо 20 000 лева главница – тоест ищците могат да изискат плащане както от Бареков, така и директно от медията. Размерът на законна лихва в случая е 11, 000 лева, с което общото задължение за неверни и разпространени клеветнически твърдения е 31 000 лв. Последно продуцентите получават размер на обезщетението, което са поискали с бонус от набъбналата лихва.

Разноски

Освен обезщетение и лихва ответниците дължат и съдебни разноски.

„Евроком“ е осъдена да заплати на всеки от ищците допълнително по 215 лева разноски за въззивното производство над определените от СГС по 1047 лева – общо 1 262 лева.

За касацинна инстанция е присъдено адвокатско възнаграждение в размер на по 800 лв. – общо 1600 лева.

Сумите се превалутират съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Решението е окончателно.

П.П. По същия повод за „наднормена“ критика братя Xaлдвaджиян осъдиха Heдялĸo Heдялĸoв и „Πиĸ Hюз“ EOOД, които трябваше да заплатят пo 5000 лeвa oбeзщeтeниe зa oбидни ĸлeвeтничecĸи твъpдeния cпpямo тях. Отделно разноски по съдебното производство и адвокатски хонорар.

Забележка на ВКС: В решението си СГС е изписвал името на ответника или като „Евроком“ или „Евроком – национална кабелна телевизия“ ООД, въпреки промяната в наименованието на телевизията по време на процеса.

Това сочи на грешка, която подлежи на отстраняване от въззивния съд по реда на чл.247 ГПК, като се констатира, че в мотивите на решението въззивният съд е посочвал този ответник както с това наименование, така и като „Телевизия Евроком“ ООД. Промяна само в наименованието на този ответник няма отношение към правосубектността на страната, доколкото няма твърдения и данни дружеството да е преобразувано по смисъла на чл. 261 ТЗ, изтъква ВКС.

Но Софийски градски съд следва да проведе производство по чл. 247 ГПК във връзка с наименованието на ответното дружество, посочват върховните съдии.