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Ива Михайлов се е прибрала в България законно с помощта на адвокат и вече е в Пирогов

De Fakto 12.10.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 243 Прегледа

Defakto.bg
Ива Михайлов, снимка БНТ

Ива Михайлова се е  прибрала в България. Тя е преминала законно границата със съдействието на адвокат, съобщи БНТ.

Повече от година след катастрофата, при която има загинал човек, 23-годишното момиче получи разрешение да напусне Северна Македония, за да се лекува у нас.

Здравословното състояние на Ива сериозно се влошаваше през последните месеци, тъй като тя има спешна нужда от специализирани медицински интервенции, които местните болници не могат да ѝ осигурят.

В момента момичето е в „Пирогов“, а вътрешният министър Иван Демерджиев коментира, че ще се прецени дали има нужда от охрана.

Адвокатът на Михайлова е установил контакт с външното ведомство малко преди да направи изявление.

„Разбираме тревогата на семейството за здравето на Ива. Най-важното сега е тя да получи необходимата медицинска помощ. Екипът на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ще прецени състоянието ѝ и необходимото лечение“, посочват в позицията си от външното ни министерство.

България последователно е подкрепяла усилията Ива Михайлова да получи необходимото лечение. МВнР ще продължи да оказва съдействие по случая в рамките на своите компетенции.

 

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