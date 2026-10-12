Ива Михайлов се е прибрала в България законно с помощта на адвокат и вече е в Пирогов

Ива Михайлова се е прибрала в България. Тя е преминала законно границата със съдействието на адвокат, съобщи БНТ.
Повече от година след катастрофата, при която има загинал човек, 23-годишното момиче получи разрешение да напусне Северна Македония, за да се лекува у нас.
Здравословното състояние на Ива сериозно се влошаваше през последните месеци, тъй като тя има спешна нужда от специализирани медицински интервенции, които местните болници не могат да ѝ осигурят.
В момента момичето е в „Пирогов“, а вътрешният министър Иван Демерджиев коментира, че ще се прецени дали има нужда от охрана.
Адвокатът на Михайлова е установил контакт с външното ведомство малко преди да направи изявление.
„Разбираме тревогата на семейството за здравето на Ива. Най-важното сега е тя да получи необходимата медицинска помощ. Екипът на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ще прецени състоянието ѝ и необходимото лечение“, посочват в позицията си от външното ни министерство.
България последователно е подкрепяла усилията Ива Михайлова да получи необходимото лечение. МВнР ще продължи да оказва съдействие по случая в рамките на своите компетенции.