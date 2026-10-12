Ива Михайлов се е прибрала в България законно с помощта на адвокат и вече е в Пирогов

„Преминахме през границата нормално, с личните ми документи. Съдействаха ни. Граничната полиция. Аз минах с моите документи. Вчера се почувствах изключително зле, чухме се с Ники, разбрахме се и двамата взехме това решение да ме вземе и да се прибера в България. Дадох документите ми за проверка и ни пуснаха. Имали сме проверка, няма нищо нелегално в моето преминаване. Следва да ме приемат в „Пирогов“, следва моето лечение и след това рехабилитация“, заяива момичето пред БНТ.

На границата със Северна Македония е показала македонската си карта, а на българския пункт – българските си документи.

Срещу Михайлова, която има българско и македонско гражданство, се води дело в Северна Македония за тежка катастрофа от 7 октомври 2025 г. на пътя Кочани – Щип. При инцидента загива един човек, а няколко души, сред които и самата Михайлова, са ранени.

Според обвинението тя е шофирала с превишена скорост и е навлязла в насрещното движение. Защитата ѝ оспорва тези твърдения с експертизи. След катастрофата на младата жена бяха наложени ограничения за напускане на страната, които възпрепятстваха необходимото лечение в България.

Михайлова обясни, че делото продължава с нея и без нея: „Аз в България се чувствам в безопасност, в Северна Македония бях репресирана заради българския си произходи и това беше една от причините да ме обвинят„.

По думите на адвоката ѝ и двамата не са очаквали, че ще успеят да преминат граница, но е щастлив, че младото момиче ще може да започне така необходимото ѝ лечение.

„Няма други дрехи тя, защото не вярвахме, че ще можеме да минем границата, но бяхме длъжни да опитаме. Тя преследва своето право да получи адекватно лечение и аз като нейн приятел ѝ помогнах в това“, посочи той.

Българското външно министерство не е било предварително уведомено за действията на Ива Михайлова, семейството и адвоката ѝ, довели до пристигането ѝ в България, и не е участвало в организирането им, съобщиха от ведомството.