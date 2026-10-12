Независими и почтени представители в бъдещия ВСС очакват магистрати, участвали в проучване на Асоциацията на жените съдии в България

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Независими и почтени – такива представители искат съдиите в бъдещия ВСС, сочи проучване на Асоциацията на жените съдии в България

Моралните качества имат превес над административните. Тази тенденция показва първият анализ на попълнена от съдиите анкета на сайта на асоциацията, съобщават оттам.

82% от запитаните са посочили независимостта и безпристрастността като най- важните качества за кандидатите. Със 76 на сто следва почтеността и със 73% –

познаването на проблемите на съдилищата. Управленският опит е от значение за 18%.

Участвалите в допитването магистрати очакват бъдещите членове на Съдийската колегия да проведат активна реформа; искат прозрачност и публичност и повишаване на общественото доверие в системата. Умерено е доверието в настоящите правила за гласуване – с хартиени бюлетини в окръжните съдилища.

Толерантността към прояви на натиск е ниска – 34% казват, че биха подали сигнал при опит да им бъде оказано въздействие. В същото време се очертава висока дистанцираност – 41% от попълнилите анкетата заявяват, че не разговарят с колеги за бъдещия си вот и не се интересуват от тяхното мнение.

Данните от проучването са междинни и нямат претенции за представителност, тъй като гласуването продължава. Специален тематичен модул в сайта на новата професионална съдийска организация www.bawj.org е посветен на изборите за Висш съдебен съвет.

Има възможност за попълване на две анонимни анкети. Единият въпросник е отворен за всички граждани и засяга общата информираност за процесите в съдебната власт, процедурата за избор, качествата на бъдещите

членове и доверието в автентичността на избора.

Другото проучване е насочено към представителите на съдебната система.

Тук въпросите са свързани с най-важните качества и акцентите в програмите на кандидатите-съдии, формите на публичност в кампанията, очакванията от избора и реакцията при опит за оказване на влияние. Асоциацията на жените съдии в България отправя покана за участие в анкетите тук: https://bawj.org/aktualno/anketi

Организацията публикува на страницата си обобщени въпроси към кандидатите. Те могат да се използват и при изслушванията им. Чрез отговорите си номинираните биха разкрили основните си виждания по структурните и бюджетните процеси, а и себе си като личности.

Всички кандидати могат да се възползват от възможността посланията им да достигнат до повече колеги чрез сайта на професионалната организация. Могат да заснемат видео или аудио клип, в който да разкажат за себе си, за мотивите си да се кандидатират, за акцентите в програмите си и за всичко, което смятат, че е важно да достигне до всички 2 291 техни избиратели съдии, посочвот асоциацията.

Днес започва публикуване на клиповете тук: https://bawj.org/p/predstavyane-na-kandidatite