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Апелативният съд в Пловдив решава за задържането под стража на Славчо Мегеров, обвинен за убийството на Илиян Филипов

De Fakto 13.10.2026 Законът Напишете коментар 101 Прегледа

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Съдът в Пловдив решава дали да освободи Славчо Мегеров от ареста. Адвокатът му е обжалвала постоянната мярка „задържане под стража“ пред Апелативния съд в Пловдив. Той е обвинен за убийството на 53-годишния Илиян Филипов, извършено на 30 септември 2026 г.

На 4 октомври Мегеров  бе оставен за  постоянно в ареста, като бе прието, че мотивът за тежкото престъпление са неуредени финансови отношения  между  него и Филипов от залагания на черно тото.

До момента доказателства  срещу Мегеров са косвени, а оръжието на престъплението все още не е открито. Обвиняемият не е съдействал на разследването и не е дал обяснения дори пред адвоката си Диляна Агова, каза тя.

Илиян Филипов беше убит с един куршум в лицето в първите часове на 30 септември. Убийството е станало пред асансьора на кооперация в пловдивския квартал „Христо Смирненски“, където живее негова приятелка. Тя е подала и сигнала за убийството на спешния телефон 112.

За по-малко от едно денонощие Мегеров беше задържан. В мотивите си за налагане на най-тежката мярка за неотклонение съдия Петко Минев посочи, че разследващите по минути са проследили неговото движение пеша и с двата автомобила, които сменя, до София, където показно бе задържан. Пред съда бяха представени данни, че  обвиняемият се е придвижвал с автомобил „Пежо“, собственост на сестра му.

Той е изчакал Филипов пред дома му, където го е прострелял. Отпечатъци по бутилка от автомобила са насочили разследващите към Мегеров, както и показанията на свидетелка, която е видяла извършителя да излиза от сградата малко по-рано.

Съдът  прие, че има реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление, ако бъде освободен.

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