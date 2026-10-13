Апелативният съд в Пловдив решава за задържането под стража на Славчо Мегеров, обвинен за убийството на Илиян Филипов

На 4 октомври Мегеров бе оставен за постоянно в ареста, като бе прието, че мотивът за тежкото престъпление са неуредени финансови отношения между него и Филипов от залагания на черно тото.

До момента доказателства срещу Мегеров са косвени, а оръжието на престъплението все още не е открито. Обвиняемият не е съдействал на разследването и не е дал обяснения дори пред адвоката си Диляна Агова, каза тя.

Илиян Филипов беше убит с един куршум в лицето в първите часове на 30 септември. Убийството е станало пред асансьора на кооперация в пловдивския квартал „Христо Смирненски“, където живее негова приятелка. Тя е подала и сигнала за убийството на спешния телефон 112.

За по-малко от едно денонощие Мегеров беше задържан. В мотивите си за налагане на най-тежката мярка за неотклонение съдия Петко Минев посочи, че разследващите по минути са проследили неговото движение пеша и с двата автомобила, които сменя, до София, където показно бе задържан. Пред съда бяха представени данни, че обвиняемият се е придвижвал с автомобил „Пежо“, собственост на сестра му.

Той е изчакал Филипов пред дома му, където го е прострелял. Отпечатъци по бутилка от автомобила са насочили разследващите към Мегеров, както и показанията на свидетелка, която е видяла извършителя да излиза от сградата малко по-рано.

Съдът прие, че има реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление, ако бъде освободен.