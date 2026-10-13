Найденов няма да търси нов кандидат за и. ф. гл. прокурор, зове Прокурорска колегия да разшири кръга на номинираните за поста

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Двама завеждащи отдели от ВКП са дали съгласие да заемат временно позицията, но министрът не е получил кадрова справка за тях

На 13 октомври 2026 г. министърът на правосъдието Николай Найденов изпрати писмо до Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ПК на ВСС) по отношение на процедурата за определяне на временно изпълняващ функциите главен прокурор на Република България.

С него министърът призовава ПК на ВСС да предложи на Пленума възможност за реален избор между кандидати с ясно заявени позиции и визия за прокуратурата за следващия 6-месечен срок.

Министър Найденов заявява, че Прокурорската колегия е органът, който по закон и по компетентност следва първи да осигури пълнота на кръга от кандидати, преди Пленумът да вземе решение. Поради това, както и поради текущата процедура по избор на членове на ВСС, той посочва, че към настоящия момент няма да упражни правото си да номинира временен ръководител на прокуратурата.

По този начин се избягват всякакви съмнения за вмешателство на изпълнителната власт върху съдебната. Вторият аргумент, който министърът изтъква в писмото си, е, че не е получил кадрова справка за тези, които са дали съгласие да поемат функциите на и.ф. главен прокурор, съобщават от МП.

Според предоставените от прокуратурата данни, двама завеждащи отдели от Върховна касационна прокуратура са изразили съгласие да поемат длъжността „и.ф. главен прокурор“ за следващите 6 месеца. С писмото те са препратени на ПК на ВСС за преценка при номинацията на кандидати.

Правосъдният министър обръща внимание на факта, че от м. юни 2023 г. за прокуратурата е станало трайна практика да се ръководи от временно изпълняващи функциите, въпреки че замисълът на Закона за съдебната власт е това да става по изключение.

Министър Найденов настоява до 22 октомври 2026 г., когато изтича мандатът на настоящия и.ф. главен прокурор, да се разшири кръгът на предложените лица, които отговарят на изискванията, да не прилага старшинството като определящ критерий, да бъдат изслушани кандидатите относно намеренията им за срока, в който ще изпълняват функциите, както и изборът да бъде видим и прозрачен, за да бъде възстановено доверието в институцията. Министърът припомня, че досегашните избори с единствен кандидат не са приключвали позитивно за прокуратурата.

„Шестте месеца не са време за изчакване, а срок, в който трябва да се предприемат конкретни действия по възстановяването на доверието в институцията, включително по организацията на работата и установените проблеми, например в Софийска градска прокуратура“, се казва в писмото.

Министърът очаква в кратък разумен срок след определянето на новия и.ф. главен прокурор да бъдат демонстрирани реални действия в тези насоки.

Правосъдинят министър смята да издигне втора канидитаура за поста на временно изпълняващ функциите на главен прокурор, съобщи на сайта си въвъ Фейсбук Министерството на правосъдието. На 7 октомври 2026 г. Николай Найденов изпрати писмо до и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова, в което поиска информация за списъчния състав на всички прокурори, които заемат длъжността „завеждащ отдел“ във Върховната касационна прокуратура (ВКП) и дали сред тях има съгласни да бъдат предложени за временно изпълняващ функциите главен прокурор, както и кадрови справки за онези, които дадат писмено съгласие.

Последните поправки в Закона за съдебната власт (чл. 173, ал. 15), дават възможност на министъра на правосъдието да предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет временно изпълняващ функциите главен прокурор.