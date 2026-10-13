Парламенът не събра кворум за извънредно заседание, поискано от опозицията за помилването на „Петричкия Ескобар“

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Парламентът не събра необходимия кворум, за да бъде дадено начало на извънредното пленарно заседание с една единствена точка – изслушване във връзка с помилването на Огнян Атанасов, добил известност като „Петричкия Ескобар“.

Регистрираха се 87 народни представители при необходим минимум от 121.

Вносителите искаха изслушване на главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ главен комисар Ивайло Йорданов, началника на Софийския затвор старши комисар Светослав Пенов и Васил Кордев, който е заемал длъжността началник на затвора в София през 2022 година, също не бяха в пълен състав за регистрацията. Искането е внесено от ПП с подписите на ДБ и ГЕРБ. Въпросите бяха свързани с изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения и сведенията за поведението на Атанасов.

От 16 депутати на ПП се регистрираха 13, от 39 на ГЕРБ – 25, а от 21 депутати на ДБ – 16.

От управляващите от ПБ – при 131 депутати се регистрираха едва 14.

И при втория опит кворум не беше събран – след 15-минутна почивка се регистрираха 80 народни представители – трима от „Прогресивна България“, 28 от ГЕРБ, 16 от ДПС, 18 от „Демократична България“, 13 от „Продължаваме промяната“ и двама от „Възраждане“.

Следващото редовно пленарно заседание ще се проведе утре от 9:00 часа.