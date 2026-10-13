Радев: Няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби в полза на Русия, Митрофанова: Има ако са провокация на трета страна.

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Страната ни не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове, но няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби в Черно море, а резултатите от тези удари са в полза на Русия.

Това казва премиерът Румен Радев на посланика на Руската федерация в България Елеонора Митрофанова по време на среща между двамата в Министерския съвет, съобщиха от правителствената информационна пресслужба.

Митрофанова заявява, че разбира тази логика, но не разполага с информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки срещу търговски кораби в Черно море.

Същевременно тя допълва, че не изключва и логиката тези нападения срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна.

Премиерът Радев подчерта, че атаки срещу търговски кораби в Черно море са абсолютно недопустими и водят до значителна ескалация на конфликта. България ще продължи разследването на атаките заедно със съюзниците си от ЕС и НАТО за установяване на истината, допълва той.

Макар и да не е страна във войната България понася значителни икономически и финансови щети. Атаките в Черно море вече са довели до увеличаване на риска за търговското корабоплаване, до увеличаване на цените на застраховките и дори до отказ да бъдат превозвани товари до български пристанища. Това оскъпява и застрашава също така и доставките на петрол до рафинерията в Бургас, подчертава още българският министър-председател.

По време на разговора премиерът Радев казва също, че България ще инициира разговори с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море.

Румен Радев съобщи тази сутрин за нови атаки с дронове срещу кораби в Черно море и ги определи като абсолютно недопустими. С три въздушни дрона е ударен кораб на 18 мили източно от Бяла, а друг е ударен на 17 мили източно от Крапец, като той е потънал.

След бърза реакция на Морския координационен спасителен център във Варна е спасен целият екипаж на първия кораб, както и моряци от втория. Усилията на българските институции, включително Въоръжените сили, Гранична полиция и Изпълнителна агенция „Морска администрация“, са насочени към издирване и спасяване на оцелели.

В телефонни разговори с председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте премиерът Радев призова за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

ПП. Междувременно министерството на отбраната на Русия съобщи за един търговски кораб, ударен от нейни дронове тази нощ. Според справка, публикувана в социалните мрежи, това е станало в района на украинското пристанище Миколаив. Името на морския съд не се посочва, на се казва, че той е „доставял товари с военно и двойно предназначение“.