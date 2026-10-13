Съдийската колегия внася в Пленума въпроса: къде трябва да гласуват командированите съдии

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По повод искане за разяснение относно упражняване правото на гласуване при командироване, Съдийската колегия взе решение да внесе запитването за разглеждане в предстоящото заседание на Пленума на ВСС на 15 октомври 2026 г.

Предлага се да бъде указано, че в процедурата за произвеждане на избори на членове на ВСС от квотата на съдиите командированите съдии следва да упражнят правото си на глас в избирателната секция, в която са разпределени, съобразно органа на съдебната власт, в който са назначени на длъжност.

Междувремнно колегия е актуализирала Списъка на действащите съдии, съставен с нейно решение по протокол № 27/21.07.2026 г.

Промените са свързани със заличаване на съдии, освободени от длъжност, възстановяване на съдия, определяне на и.ф. административни ръководители на съдилища и назначаване на заместник-председатели. Актуализираният избирателен списък на действащите съдии и актуализираните избирателни списъци на действащите съдии за съответните секции ще бъдат публикувани на интернет страницата на ВСС.

Съдийската колегия е приела за сведение становище от СУ „Васил Левски“ – Брезник, за съдия Роман Николов, кандидат за член на ВСС от квотата на съдиите. Тъй като учебното заведение не попада в кръга на лицата, които имат право да изразяват становище към кандидатите за членове на ВСС от професионалната квота, то няма да бъде публикувано на интернет сайта на ВСС, а ще се приложи към кадровото дело на магистрата, съобщават от ВСС.

В началото на заседанието стана ясно, че няма дисциплинарни производства срещу съдии, кандидати за изборни членове на ВСС от парламентарната квота. Става въпрос за производства във връзка със случаите за търговия с влияние с групите на Мартин Божанов-Нотариуса, „Осемте джуджета“ и с Красимир Георгиев-Красьо Черния.

Отговорът е по повод писмо от парламентарната правна комисия, която миналата седмица комисията поиска сведения от ВСС, инспектората към него, Висшия адвокатски съвет и адвокатските колегии, както и от университетите, дали срещу депутати, номинирани за членове на ВСС има данни за проверки, дисциплинарни и етични производства срещу тях.