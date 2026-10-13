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Съдийската колегия внася в Пленума въпроса: къде трябва да гласуват командированите съдии

De Fakto 13.10.2026 Законът Напишете коментар 508 Прегледа

Defakto.bg

По повод  искане за разяснение относно упражняване правото на гласуване при командироване, Съдийската колегия взе решение да внесе запитването за разглеждане в предстоящото заседание на Пленума на ВСС на 15 октомври 2026 г.

Предлага се да бъде указано, че в процедурата за произвеждане на избори на членове на ВСС от квотата на съдиите командированите съдии следва да упражнят правото си на глас в избирателната секция, в която са разпределени, съобразно органа на съдебната власт, в който са назначени на длъжност.

Междувремнно колегия е актуализирала Списъка на действащите съдии, съставен с нейно решение по протокол № 27/21.07.2026 г.

Промените са свързани със заличаване на съдии, освободени от длъжност, възстановяване на съдия, определяне на и.ф. административни ръководители на съдилища и назначаване на заместник-председатели. Актуализираният избирателен списък на действащите съдии и актуализираните избирателни списъци на действащите съдии за съответните секции ще бъдат публикувани на интернет страницата на ВСС.

Съдийската колегия е приела за сведение становище от СУ „Васил Левски“ –  Брезник, за съдия Роман Николов, кандидат за член на ВСС от квотата на съдиите. Тъй като учебното заведение не попада в кръга на лицата,  които имат право да изразяват становище към кандидатите за членове на ВСС от професионалната квота, то няма да бъде публикувано на интернет сайта на ВСС, а ще се приложи към кадровото дело на магистрата, съобщават от ВСС.

В началото на заседанието стана ясно, че   няма дисциплинарни производства  срещу съдии, кандидати за изборни  членове на ВСС от парламентарната квота. Става въпрос за производства във връзка със случаите за търговия с влияние с групите на Мартин Божанов-Нотариуса, „Осемте джуджета“ и с Красимир Георгиев-Красьо Черния. 
Отговорът е по повод  писмо от парламентарната правна комисия, която миналата седмица комисията поиска сведения от  ВСС, инспектората към него, Висшия адвокатски съвет и адвокатските колегии, както и от университетите, дали срещу депутати, номинирани за  членове на ВСС има  данни за проверки, дисциплинарни и етични производства срещу тях.

 

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