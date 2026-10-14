Извънредно заседание на правна комисия за промени в Закона за „Държавен вестник“ и указите на президента

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В сряда ще се проведе извънредно заседание на парламентарната Комисия по правни въпроси. На него ще бъде разгледан проектът за промени в Закона за „Държавен вестник“, чиято цел е да осигури пълна публичност на указите на президента за помилване.

Заседанието е инициирано от „Продължаваме Промяната“ (ПП), които днес обявиха, че са събрали изискуемите подписи от една трета от членовете на комисията за нейното извънредно свикване.

Промените в Закона за „Държавен вестник“, изготвени от ПП предвиждат в официалния раздел на вестника да се публикуват всички укази за помилване, издадени от президента или вицепрезидента от 13 юли 1991 г. и преди влизането в сила на закона.

Мотивите за промяната са, че досега действащото изключение за публикуването на тези укази не осигурява единен, общодостъпен и траен официален източник на информация за издадените укази. Това е особено чувствително при помилвания, свързани с престъпления с висока обществена значимост, което накърнява доверието както в президентската институция, така и в правосъдието, сочват от „ПП“. Обнародването на указите ще позволи от текста на указа да се установят правната квалификация на престъплението, видът и размерът на наложеното наказание, както и изтърпяната до момента част от него, смятат още вносителите на измененията.

С проекта също се предлага да се премахне изключението за непубликуване на указите за назначаване на службите към Президентството. Така се осигурява прозрачност на състава на Комисията по помилванията към президента, чийто поименен състав в момента е неизвестен, се казва още в съобщението.