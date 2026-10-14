Независимото прокурорско сдружение пита ВСС – какво налага кадрови промени в Националното следствие и какви са те?

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В дневния ред на Прокурорска колегия е включен проекта за решение от и.ф. директор на НСлС за кадрови промени в службата. По този повод от Независимото сдружение на прокурорите в България задава в писмо въпроси на колегията, тъй както няма каквато и да било допълнителна информация относно решението, което предстои да бъде взето.

Писмото е подписано от председателя на сдружението прокурор Георги Балков.

От НСБП посочват, че Висшият съдебен съвет дължи отговори какво налага кадровите промени в НСлС и настояват точката да бъде отложена, ако няма готовност за отговори.

Ето и пълния текст на писмото:

Установеният стандарт на Съвета на Европа. Препоръка Rec(2000)19 на Комитета на министрите изисква назначаването, повишаването и преместването на прокурорите да се извършват по справедливи и безпристрастни процедури, съдържащи гаранции срещу подходи, благоприятстващи интересите на определени групи; професионалното развитие и мобилността да се основават на известни и обективни критерии.КСЕП развива този стандарт в Становище № 9 (2014) – Римската харта, според което професионалното развитие на прокурорите трябва да се урежда от закона и да се ръководи от прозрачни и обективни критерии, прилагани чрез безпристрастни процедури (принцип XII).

В Становище № 18 (2023) КСЕП приема, че решенията на прокурорските съвети, които засягат професионалното развитие на прокурорите, следва да бъдат мотивирани, а тези органи трябва да действат прозрачно и отчетно, за да укрепват общественото доверие в правосъдието (§§ 79 и 84; заключителни препоръки 12 и 13).

Приложени към разглеждания случай, тези стандарти изискват проверими данни за действителна служебна необходимост, последователно прилагани критерии и ясни мотиви за вземане на съответното решение.

В тази връзка молим Прокурорската колегия при разглеждането на цитираната точка от дневния си ред да предостави публичен отговор на следните въпроси:

1. Как е възникнала инициативата за откриване на настоящата процедура?

Какви конкретни факти са установили необходимостта от кадрови промени в Националната следствена служба и в какво се изразяват тези кадрови промени?

2. По какви критерии е взето решение за отправяне на горепосоченото предложение за проекторешение?

3. Съвместимо ли е приемането на проекторешението с ограниченията, въведени с преходните и заключителните разпоредби на ЗИД на ЗСВ, обнародван в ДВ, бр. 60 от 2026 г.?

Представляват ли въпросните кадрови промени решение с траен кадрови ефект, което настоящият състав на Прокурорската колегия не следва да приема?

Молим правното становище по този въпрос да бъде изрично изложено преди гласуването.

Публичният отговор на тези въпроси е необходим както за преценката по конкретната процедура, така и за доверието в кадровото управление на съдебната власт. Той следва да покаже, че съпоставимите случаи се решават по единен стандарт, а различният резултат почива на установими и професионално относими обстоятелства.

Молим отговорите, сравнителният анализ и данните, на които се основава предложението, да бъдат публикувани и обсъдени в откритото заседание на Прокурорската колегия. Ако такъв анализ не е изготвен или необходимата информация не може да бъде предоставена преди заседанието, молим разглеждането на точката да бъде отложено до осигуряването на условия за информирано, публично и проверимо решение.

С уважение,

Георги Балков,

Председател на УС НСБП