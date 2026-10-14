Павлина Панова: Идеитe за отзоваване на членове на КС и ВСС са пряка намеса в независимостта на властите

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Идеите на кабинета за промени в Основния закон и отзоваването на членове на Висшия съдебен съвет и Конституционния съд са пряка намеса в независимостта на властите. Това заяви председателят на Конституционния съд Павлина Панова в интервю пред bTV .

Панова определи новите идеи за конституционни промени и възможността за отзоваване на съдии от Конституционния съд преди изтичането на 9-годишния им мандат като накърняващи независимостта на конституционните съдии.

„Възможността за отзоваване, ако това е правилният израз, който употребяват желаещите за промяна на Конституцията, означава пряка намеса именно в тази независимост. Защото органът престава да бъде независим тогава, когато членовете му зависят от политическата воля или от волята на този, който е посочил конкретния член било на Конституционния съд, било на Висшия съдебен съвет“, казва съдия Павлина Панова.

„Не ми се ще да вярвам, че управляващите, които заявиха такива намерения, нямат познания по това какво означава независима власт“, посочва тя.

Два пъти вече Конституционният съд не успява да вземе решение по въпроса за т.нар. домова книга със служебни премиери, която беше приета с шестата поправка в Конституцията преди две години.

Според съдия Панова ново сезиране е безпредметно, защото съставът на съда е същият и едва ли някой съдия е променил мнението си. На два пъти заради равенство на гласовети бяха отхвърляни искания разпоредба в чл. 99 на Конституцията.

„Това обаче не е пречка конституционният законодател да измени тази разпоредба и тогава произнасянето на съда би станало безпредметно. Кога може да се случи това? Когато се събере конституционно мнозинство, ако имат желание депутатите да направят такава промяна в Конституцията“, казва Павлина Панова.

За разлика от този въпрос, Конституционният съд е бил доста конкретен по темата с референдумите. Някои от тях са недопустими.

„Референдум по въпрос, решен с международен договор, който е ратифициран и влязъл в сила за България, може да се провежда само преди неговото ратифициране. След ратифицирането на този закон, след неговото обнародване и влизане в сила, той става част от вътрешното законодателство и има предимство пред законите, които му противоречат“, посочва съдия Павлина Панова.