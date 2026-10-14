Владимир Николов: Виждам ВСС като орган на стратегическо лидерство, избран свободно, а не в нечии кабинет

„Следващият ВСС трябва да бъде избран действително чрез свободния и информиран вот на колегите магистрати, а не в кабинети, независимо от това чии са те„.

Това заяви пред БНР бившият окръжен прокурор на Плевен Владимир Николов, който е един от номинираните за член на прокурорската колегия на ВСС от професионалната квота. В предаването „Преди всички“ той изказа притеснение относно процедурата:

„Притеснява ме това дали всеки прокурор ще може да гласува свободно, без да пресмята последиците от кариерата си. Свободата на този избор е първата проверка и за бъдещата независимост на системата.

Аз заявявам, че в това състезание участвам сам, с убежденията, идеите и опита си. Аз не разчитам на някой зад завесата да ми спечели място във Висшия съдебен съвет, на което впоследствие той реално да седне от мое име„.

Той декларира, че неговата лоялност винаги е била и винаги ще бъде единствено към закона, а не към конкретна личност.

„Като председател на Асоциацията на прокурорите в България отказах организацията да подкрепи господин Борислав Сарафов в процедурата за главен прокурор, въпреки че такава подкрепа беше поискана. Отказвах и неколкократни предложения за назначение на ръководни позиции в горни инстанции, включително заместник главен прокурор. Беше ми предлагана позицията на ръководител на Апелативна прокуратура – Велико Търново и други такива. Това са едни от най-висшите ръководни позиции в прокуратурата. Аз отказах всички тези предложения, знаейки, че това ще се възприеме като отказ от лоялност. Носих отговорност и за Асоциацията на прокурорите в България, носих отговорност и за Окръжната прокуратура в Плевен. Приемането на такова назначение би поставило под съмнение независимостта ми и би дало основание да се възприеме именно като кариера срещу лоялност„, обяви Николов.

Прокурорът си обяснява последвалите професионални проблеми именно с отказа да стане част от екипа на Борислав Сарафов:

„Моето обяснение е това. Това е поредица от мои действия, ясно осъзнати, в които аз отказах да се впиша в тази среда, която намирам за нездравословна с тези процеси, които течаха. Аз нямаше как да застана с моето име, авторитет и професионално достойнство зад всички тези процеси.

Според него няма как с една смяна на ръководител за кратък период нещата да се променят кардинално. По думите му напрежението обаче е било намалено.

„Цялата система – и съдебната, и в част от прокуратурата, са в едно безвремие, една безтегловност – чисто външно и вътрешно нещата се усещат по-спокойни. Но затова моментът е толкова решаващ, защото е важно какво ще бъде предприето оттук нататък и как впоследствие ще се построят нещата“.

Прокурорът отбеляза, че приема всяка обоснована критика. Категорично обаче не приема кампания да се води чрез „лъжи, интриги и инсинуации“.

„В срещите, в които аз участвам, виждам ентусиазирани колеги, виждам колеги, които ги боли за това, което се случва в системата, които поставят въпроси, които търсят решения. Тази активност, вярвам, ще я видим в начина, по който гласуват. Изказват се и притеснения, но те се изказват вече много по-честно, много по-открито, лице в лице, което е огромен позитивен знак в системата„.

„Виждам ВСС като орган на стратегическо лидерство, който носи отговорност за посоката на развитие на съдебната власт – какви хора се избират, как се защитава независимостта им и как се осигуряват условията за качествено правосъдие“, коментира още той. Според него личната отговорност и гласът дори на един са изключително важни.

„От нас се очакват ясни и конкретни действия и следващият Висш съдебен съвет ще трябва да се бори да възстанови доверието в две посоки – първо да докажем на хората, на всички нормални български граждани, и да спечелим общественото доверие, но второто, което е също не по-малко важно – да успеем да възстановим и доверието вътре в системата към процесите, които текат, и от редовите прокурори към ВСС като органа, който трябва да ни представлява и да отстоява нашата независимост“, категоричен бе Владимир Николов.