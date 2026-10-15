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АС – Пловдив остави в ареста проф. Мариела Генева-Попова по обвинение за източване на средства от НЗОК

De Fakto 15.10.2026 Законът Напишете коментар 434 Прегледа

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Aпелативният съд остави в ареста проф. Мариела Генева-Попова ареста, обвинена за източването на средства от НЗОК чрез фиктивни хоспитализации в Клиниката по ревмталология на УМБАЛ „Св. Георги“.

В мотивите си съдебният състав посочва, че организираната престъпна група с користна цел е извършвала манипулативни практики, подмяна на кръвни проби и фиктивно пренасяне на тежки диагнози на клинично здрави лица. Съдът смята, че е засегнат сериозно морала, особено по отношение на общественото здраве.

В тази престъпна йерархия вие сте имали ръководна роля, възползвайки се умело от ръководния пост и медицинския персонал в клиниката. Те са били зависими от вас, включително и финансова. Предстоят лични процесуални действия и дори очни ставки. Вие можете да им повлияете„, каза съдия Милена Рангелов, цитирана от БНР.

Според съда  тя може да извърши и друго престъпление, защото подадената оставка не прекъсва другите личностни зависимости и контакти, а домашният арест не изключва възможност за контакти с останалите обвиняеми и свидетели.

Проф. Генева – Попова отрече в Клиниката да е имало ОПГ, а след думите й пред съдебния състав почти припадна и се наложи да получи лекарска помощ в залата.

След прегледите съдебното заседание продължи и на проф. Генева отново й беше зададен въпросът дали се чувства виновна. Тя отговори, че и тя има вина – не само наказателна, но и морална, особено когато лекарите са свидетелствали срещу нея.В крайна сметка съдът потвърди ареста с мотива, че Генева се признава частично за виновна.

Проф. Мариела ГеневаПопова е обвинена с още петима души за източване на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Вчера тя подаде оставка като декан на Медицинския факултет при Медицинския университет в Пловдив и директор на Клиниката по ревматология при УМБАЛ „Свети Георги“.   Оставката е приета незабавно.

Тя  беше задържана  при акция на отдел „Икономическа полиция“ при Областна дирекция (ОД) на МВР – Пловдив, под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив, и съвместно с представители на Министерството на здравеопазването.  Повдигнатото обвинение на шестимата задържани е за участие в организиране престъпна група с цел неправомерно получаване на средства от бюджета на Здравната каса чрез фиктивни хоспитализации за над три млн. евро.

 

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