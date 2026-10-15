Ако пленумът замълчи за решението на ПК за сина на свой член, значи ВСС допуска корупционно кадруване пред очите на нацията

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В становище до Пленума на ВСС Независимото сдружение на прокурорите в България настоява за проверка на правните основания и спазването на законовите изисквания при приемането на решението за преназначане на сина на Йордан Стоев, член на ВСС в Следствения отдел на Военно-окръжната прокуратура – София, както и дали са спазени ограниченията за кадруване пред настоящия състав на ВСС.

От НСПБ да категорични, че приложеният текст на закона не се отнася до младшите магистрати, които имат специален статут и ред за назначаване, а с решението се накърнява престижа на съдебната власт. На професионалната общност се демонстрира, че близостта до кадровия орган може да осигури специално отношение, докато останалите магистрати понасят натовареността и ограниченията на общия ред, казват прокурорите от НППБ

При липса на действия по установяване на отговорността НСБП ще третира поведението на Пленума като официално институционално потвърждение, че ВСС допуска корупционно кадруване пред очите на нацията и осигурява безнаказаност на членовете, които го осъществяват.

Пълен тест на станоището до Пленума на ВСС:

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПЛЕНУМА НА ВСС,

Независимото сдружение на българските прокурори настоява Пленумът на Висшия съдебен съвет да разгледа публично начина, по който на 14.10.2026 г.

Прокурорската колегия прие решението за преназначаване на младшия следовател Павел Стоев, син на члена на ВСС Йордан Стоев, от Следствения отдел в Софийската градска прокуратура в Следствения отдел на Военно-окръжната прокуратура – София. Случаят поставя въпроси за законосъобразността на решението, използването на кадрови правомощия в интерес на близък на член на Съвета и отговорността при накърняване на престижа на съдебната власт.

Процедурата по чл. 194, ал. 1 ЗСВ е открита с решение на ПК от 15.07.2026 г. На 25.08.2026 г. НСБП поиска публични отговори за служебната необходимост, съпоставката на натовареността на двата органа, критериите за избор на конкретния магистрат, различното разрешаване на сходно искане и приложимите ограничения пред настоящия състав на ВСС.

Сдружението не получи отговор. На 14.10.2026 г. решението е гласувано в „Разни“, без предметът му да присъства в предварително обявения дневен ред и без публично

обсъждане на поставените въпроси. Особено тревожно е съчетаването на този подход с промяна на щатната обезпеченост, която позволява преназначаване без конкурс. При преместване от по-

натоварен в по-слабо натоварен орган липсата на публично защитена служебна необходимост поражда основателно съмнение, че организационното правомощие се използва, за да се осигури по-благоприятно работно място на сина на член на ВСС.

Поставеният през август въпрос за различното разрешаване на сходно искане допълнително изисква проверка за избирателност.

Съществува и самостоятелен аргумент за неприложимост на избраното правно основание

– чл. 194, ал. 1 ЗСВ изброява съдии, прокурори и следователи, докато младшите магистрати имат специален статут и ред за назначаване, уредени в глава десета, раздел I. При разглеждане на молби за преместване на младши съдии по чл. 194, ал. 2 Съдийската колегия е приела, че изчерпателното изброяване не включва младшите магистрати и процедурата е неприложима към тях поради различния им статут. Посочила е и засягането на интересите на участниците в конкурсното класиране при последваща размяна на местата.

Макар тази позиция да е изразена по ал. 2, съображението за персоналния обхват е относимо и към ал. 1, която използва същото изброяване. Разграничението се подкрепя и от § 45 от ПЗР на ЗИДЗСВ от 2022 г., където при закриването на специализираните органи законодателят урежда младшите следователи отделно от преназначаването на следователите по чл. 194, ал. 1. Следователно проверката трябва да започне от въпроса допустимо ли е тази разпоредба изобщо да бъде приложена към младши следовател.

Законовата възможност за допълване на дневния ред не освобождава Колегията от изискванията за прозрачност, безпристрастност и равнопоставеност.

Излъчването на гласуването не замества публичното обсъждане на основанията за решението.

Това поведение унижава съдебната власт и подхранва убеждението, че зависимостите определят кадровите резултати.

На професионалната общност се демонстрира, че близостта до кадровия орган може да осигури специално отношение, докато останалите магистрати понасят натовареността и ограниченията на общия ред. На гражданите се показва институция, която управлява кариери при неизяснени основания в полза на близките на собствените си членове. Засегната е и професионалната репутация и независимост на младшия магистрат, чието име още в началото на кариерата му се обвързва със семейна привилегия и приспособяване на процедурите към работния му комфорт. Отговорността за тази репутационна вреда принадлежи на членовете на ПК.

Пленумът упражнява дисциплинарни правомощия спрямо изборните членове на ВСС, които носят отговорност за накърняване на престижа на съдебната власт. Той дължи на собствените си членове същата преценка, която кадровият орган прилага спрямо магистратите под заплаха от дисциплинарно освобождаване.

Настояваме да бъде извършена проверка на правните основания и спазването на законовите изисквания при приемането на решението, включително приложимостта на чл. 194, ал. 1 към младши следовател, наличието на действителна организационна необходимост и спазването на ограниченията пред настоящия състав на ВСС. Резултатите следва да бъдат публично обсъдени, а при установяване на нарушения да бъдат предприети действия за отстраняването им по предвидения в закона ред.

Настояваме

Пленумът да даде публична оценка на поведението на участвалите членове с оглед накърняването на престижа на съдебната власт.

При установяване на данни за дисциплинарно нарушение очакваме оправомощените субекти да внесат предложение и Пленумът да упражни законовите си правомощия.

Проверката следва да изясни и спазването на изискванията за безпристрастност, включително евентуалното участие в подготовката на процедурата на лица с личен или семеен интерес от резултата.

Настояваме да бъдат обсъдени конкретни правила срещу повторение на този подход: предварително публикуване на предмета и материалите по кадрови предложения; достатъчно време за становища; изрично обяснение на неотложността при внасяне в деня на заседанието; публично проследими отговори на поставени възражения. Тези гаранции са необходими и във връзка с писмото на НСБП от 14.10.2026 г. относно предложението за кадрови промени в НСлС, за което Сдружението поиска предварително изясняване на служебните и правните основания.

Пленумът дължи публично произнасяне по изложените факти и по отговорността на участвалите членове на Прокурорската колегия. При липса на конкретно опровержение и действия по установяване на отговорността НСБП ще третира поведението на Пленума като официално институционално потвърждение, че ВСС допуска корупционно кадруване пред очите на нацията и осигурява безнаказаност на членовете, които го осъществяват.

С уважение,

Георги Балков,

Председател на УС на НСБП