С две „особени мнения “ Пленумът на ВСС прие от 23 октомври Магдалена Лазарова да е новият и.ф. главен прокурор

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Със 17 гласа „за“ и 2 гласа „против“ Пленунът на ВСС определи Магдалена Лазарова за изпълняваща функциите главен прокурор от 23 октомври за следващите шест месеца.

Изборът се наложи поради изтичащия на 22 октомври срок на длъжността на и.ф. Ваня Стефанова.

Против избора на Лазарова гласуваха Атанаска Дишева и Олга Керелска, които за разлика от всеобщото одобрение изразиха скептицизъм за професионалните качества на Лазарова и процедурата по отправяне на кандидатурата й

Днешното заседание на Пленума следваше вчерашното единодушно решение на Прокурската колегия да предложи по старшинство Лазарова за и.ф. главен прокурор. След последните промени в съдебния закон, окончателното решение взимат двете колегии заедно.

Добре го измислиха законодателите , защото така се чуват повече мнения при избора на временните началници във ВКС, ВАС и главният прокурор, извън становищата на „тясноведомствения“ кръг.

Атанаска Дишева и Олга Керелска предложиха днешния избор да бъде отложен, след като на Пленума бъдат предоставени допълнителни материали включително и съдебни решения, по които Лазарова е била съдия. Посочено бе участието й по делата за срещу Явор Златанов и Джейхан Ибрямов.

Магдалена Лaзapoвa e чacт oт cъдийcĸия cъcтaв нa Cофийски апелативен съд, чието решение остави в apecтa зa пocтoяннo Джeйxaн Ибpямoв, дeпyтaтa oт ДΠC, зaдъpжaн бeз дa мy e cвaлeн имyнитeтa. С изненадващи за юридическата общност аргументи cъдът пpиe, чe няма незаконен арест, тъй като, вяpнo, чe председателят на парламента не е дал изрично разрешение той да бъде задържан, нo cлeд ĸaтo пocтфaĸyм e разрешил да му бъде повдигнато обвинение, са ce задействали процедурите за задържане под стража от съда.

Дишева обърна винмание, че зам. главната прокурорка е била и в cъдийсĸия cъcтaв, ocтaвил в apecтa Явop Злaтaнoв, въпpeĸи cĸopoшнaтa мy тoгaвa бъбpeчнa oпepaция c мoтивa, чe oбвинeниeтo e зa тeжĸo пpecтъплeинe, a щoм e „тeжĸo“ – знaчи гo e извъpшил. Съдия Дишева поиска разяснение на едно фрапиращо изричение от определениета на съда : „Презумптивната обществена опасност на вменените престъпления, за които мнозинството счете, че е налице обосновано предположение, произтичащо от наказуемостта им”. Мнозинството на пленума отговори с мълчание и шедьовърът остана неизяснен.

По това производство има и особено мнение, но то не е на Лазарова, каза тя. В особеното си мнение съдия Райчева изрично посочва, че става въпрос за гражданско-семеен имуществен спор, в който прокуратурата изначално няма място. Златанов излезе от ареста, след като вече беше загубил единия си бъбрек. По-късно той осъди държавата на обезщетение от 100 хил. лв. за задържането и повдигнатото му незаконно обвинение, но това си остана по сметката на данъкоплатците.

Дишева и Керелска поискаха да се изискат двете решения, а пленарният състав да се запознае със съдържанието им, от които могат да се изведат оценки, свързани с професионалните и нравствени качества на Магдалена Лазарова.

Предложиха Лазарова да бъде изслушана в следващо заседание, тъй като Съдийската колегия не е участвала в избора й за зам. главен прокурор и не е запозната със съображенията за назначението й.

За зам.– главен прокурор тя бе назначено по предложение на Борислав Сарафов.

И двете съдийки бяха категорични, че „старшинството“ не е единственият критерий за избор на и.ф. главен прокурор. Отделно бе развита тезата, че законът не е пречка в процедурата да участват повече кандидати за временното заемане на поста, както настояваше правосъдният министър.

Членовете на прокурорската колегия защитиха вчерашните си възгледи, че вотът се извършва по старшинство, повториха, че и.ф. председателят на ВАС Ваня Анчева също е била избрана по този ред , а Евгени Иванов заяви, че изборът на временен гл.прокурор

не е конкурс за качествата на кандидата.

„Не разбирам случващото се. В моите представи този избор не трябва да тангира към конкурсните процедури и не следва да се допуска превръщането му в квази процедура за избор на титуляр. Какво ли щеше да се случи, ако при предходния избор за и.ф. председател на ВАС, някой от Прокурорската колегия беше възразил, че в материалите към избора няма пълен протокол. Не смея да си мисля даже какво щеше да се случи“, каза още Иванов.

Получи подкрепа от председателя на ВКС Галина Захарова, която в началото на заседанието гласува за внасяне на допълнителни материали, свързани с избора на Лазарова, но след предложението да се изискат съдебни решения, променила становището си, каза тя

„Пленумът не може да оценява съдебни актове„, заяви Захарова. „Самата оценка от един несъдебен орган като Пленума на ВСС може да доведе до тежки последици за магистрата„, добави тя. Подчерта, че оценката по делата принадлежи само на съдилищата по институционен ред, а процедурата за избора на и.ф главен прокурор е в рамките на закона.

Захарова се съгласи, че в случая не се провежда процедура за избор на главен прокурор или председател на ВКС и ВАС. Терминът и.ф. главен прокурор не означава някаква нова длъжност, която следва да бъде оценявана и избирана по начина, по който се избират титулярите за тези постове, посочи още Захарова. А какви критерии ще се приложат при определянето на и.ф., зависи единствено от Пленума на ВСС. Старшинството е един възможен критерий в тези случаи, каза още Захарова.

Дишева поиска да изкаже друго мнение, тъй като според нея законът не се тълкува правилно, но Захарова не й позволи и се пристъпи към гласуване.

По това време екраните на мониторите замръзнаха, кадровиците изчезнаха и чак по – късно се разбра резултатът от гласуването.

Последно предложенията за изискването на двата акта и за изслушването на Лазарова бяха отхвърлени, а след това Пленумът на ВСС я определи за временен ръководител на прокуратурата.

Принципно -какво тук значат някакви увреждания, загубени бъбреци, незаконни арести и прочее. Важно е в навеченито на изборите за нов ВСС – да се наложи необходимия и.ф. главен прокурор.

Очаква се след избора на нов ВСС да бъде избран и следващия главен прокурор с редовен мандат.

Правосъдният министър: Традиция е прокуратурата да има само един кандидат

Ще преценя дали имам основание да обжалвам избора и дали е целесъобразно, каза министърът на правосъдието Николай Найденов пред медиите във връзка с избора на нов и.ф. главен прокурор Магдалена Лазарова от Пленума на Висшия съдебен съвет.

Изборът извършен само с един кандидат за поста, Найденов коменитра като “ продължение на една дългогодишна традиция в прокуратурата да има само по един кандидат“.

На въпрос защо не е предложил кандидат за и.ф. главен прокурор, той отговори, че не е получил кадровите справки на прокурорите от Върховна касационна прокуратура, които могат да дават съгласие за участие и не имал достатъчна убеденост да предложи кандидат за поста.

Министърът отсъстваше от заседанието на пленума заради тържествената церемония по повод 35-годишнина на Конституционния съд .

По-късно се разбра, че Николай Найденов ще обжалва преместването на сина на члена на Прокурорската колегия Йордан Стоев от Софийската градска прокуратура във Военно-окръжната прокуратура в София, определен от Независимото прокурорско сдружение като корупционно действие пред очите на нацията.