Правосъдният министър : За нас решенията на КС не са пречка, а компас, за да се избягват стари грешки

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

„За нас решенията на Конституционния съд не са пречка. Те са компас. И искам да разсея съмненията – ще следваме този компас и няма да се отклоняваме от неговата посока. Учим се и от допуснатите грешки преди и няма да ги повтаряме.“

Това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов в приветствието си към международната конференция по повод 35-ата годишнина от създаването на Конституционния съд на Република България.

На 3 октомври 1991 г. първите български конституционни съдии положиха клетва. Найденов отбеляза, че българският Конституционен съд е изграден по европейски модел, но има и свой почерк. „Конституцията му възлага не само да проверява законите, но и да дава задължителни тълкувания на самия основен закон.

Така Съдът не просто пази Конституцията – той й дава глас“, заяви още той.

Найденов подчерта, че големият залог и предизвикателство пред работата на съда е постоянно да отстоява принципа, че правото стои над политическата конюнктура.

Правосъдният министър посочи, че темата на конференцията е ключова. В приветствието си, той още каза, че споделянето на опит в различните панели ще препотвърди общия ангажимент: решенията на конституционните юрисдикции трябва да се зачитат безпрекословно, а законите да отразяват духа на ценностите, заложени в Основния закон.

По-рано председателят на Конституционния съд (КС) Павлина Панова се противопостави на идеята на управляващите за промени в основния закон, които да дадат възможност за предсрочно освобождаване на членове на КС. В програмата на управляващата формация „Прогресивна България“ е записано, че това ще е възможно „при тежки или системни нарушения, несъвместими със статута на длъжността“.

Там се предлага да се въведат и изрични основания и процедура за предсрочно освобождаване и на членове на ВСС от съответните квоти „при извършване на тежки нарушения или обективна невъзможност за изпълнение на функциите“. Според Панова това е пряка намеса в независимостта на други власти:

„Да, според мен това представлява намеса, защото в крайна сметка политически орган ще се намесва в независим орган, било в Конституционния съд, който е висш конституционен държавен орган, било във Висшия съдебен съвет. По този начин това означава, че една власт се намесва в други власти, което е крайно недопустимо и нарушава независимостта при изпълнение на функциите на тези органи„.

Николай Найденов уточни, че тепърва намеренията ще бъдат облечени в конкретни текстове:

„В управленската програма дума отзоваване няма. Има предвиждане на основание при тежко и системно неизпълнение на задълженията съответното лице да има възможност да бъде освободено. Такива основания към настоящия момент за част от органите не съществуват. Разбира се, аз искам да уверя, че не може да се коментират едни намерения, преди в конституционните текстове те да бъдат претворени, но ние ще се съобразим с абсолютно всички гаранции за независимостта на всяка една от властите и на независимите институции в рамките на нея„.

Конституционният съд провежда международна конференция по повод 35-годишнината от създаването си. Заключителният форум, част от поредицата събития, с които институцията отбеляза развитието на конституционното правосъдие в България.

На форума присъстват официални представители и делегации на конституционни юрисдикции от 31 държави от Европа, Азия и Африка, за да участват в дискусиите на тема „Ролята на конституционните съдилища за гарантиране на правовата държава“. Те ще обсъдят актуални въпроси, свързани със състава и независимостта на конституционните съдилища, изпълнението на техните решения от другите държавни органи, както и практиката на конституционните юрисдикции в условия на криза.