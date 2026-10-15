Акцията по спасяване на „редник Стоев“ е продължение на „завареното положение“ на Сарафов на върха на прокуратурата

Кандидатите за ВСС да бъдит питани за казуса „Сарафов“, ако съдиите, прокурорите и следователите не искат връзкарите да се уреждат за тяхна сметка

Убеден съм, че голямото мнозинство съдии, прокурори и следователи се възмущават искрено от решения като днешното на прокурорската колегия на ВСС да премести при законов мораториум върху кариерните решения и без дебат, мотиви, анализ на натовареността и пр. младши следовател от следствения отдел на Софийската градска в този на Софийската военно-окръжна прокуратура. Разбира се, едва ли има нещо общо, че младши следователят се пада син на член на същата тази колегия.

Това написа във Фейсбук бившият правосъден министър Андрей Янкулов след вчерашното решение на Прокурорската колегия, която въпреки законовите ограничения за трайни кадрови назначения в системата, преназначи сина на Йордан Стоев във Военно окръжна прокуратура – София по негова молба.

Решението не идва от нищото

Решения като днешното (вчерашното б.р.) обаче не идват от нищото, отбелязва Янкулов и припомня един от най-жалките примера на беззаконие, създадени от Прокурорската колегия на ВСС, която държа близо о половин година на поста бившия и.ф. гл. прокурор Борислав Сарафов, след като бе изтекъл 6-месечен законов срок:

Те са естествено продължение например на решението, според което Борислав Сарафов бил в „заварено положение“ и въведеното законово ограничаване на срока да заема временно длъжността на главен прокурор не го касаело, а актът, с който е определен временно да заема длъжността до избор на титуляр, бил „стабилен“ и не можел да бъде ревизиран, освен при смърт и оставка, превръщайки уж временния в потенциално вечен главен прокурор.

След като всяка нормална житейска и правна логика може да бъде обърната с хастара навън, за да оправдае противозаконното запазване на поста на самия главен прокурор, то тогава няма да има никакъв проблем това да се случва и по всеки един друг кадрови въпрос. Така и в конкретния случай да се окаже, че преместването на младшия на точно това правно основание, видите ли, не се обхваща от законовия мораториум.

Правоприложителят може да намери цаката на всяка правна норма – все нещо няма да е написано баш като хората и ще му отвори възможност за удобно тълкуване. Че и напоително да обясни после как писалите нормата са „неможачи“.

Ако магистратите в голямото си мнозинство очакват от бъдещия състав на ВСС да не продължава безпринципните кадрови решения на настоящия по такива иначе дребни на фона на голямата картина семейни въпросчета, но които директно ги касаят, защото им показват нагледно как само избрани сред тях се уреждат, това означава да очакват от него преди всичко останало да не оставя прокуратурата с незаконен ръководител.

Връзката между двете е пряка.

В този смисъл магистратите могат например поне да попитат кандидатите за бъдещи членове на Съвета, които ще решават кариерните им въпроси, какво смятат към днешна дата и какво са смятали към тогавашния момент за решението на настоящия състав на ВСС и в частност на прокурорската му колегия да запази Сарафов на поста главен прокурор.

Ето една тема, която сякаш продължава да бъде табу в правосъдието и месеци по-късно, както във всички други подобни случаи явно идеята е просто да отмине и да се забрави.

От демонстрираното отношение към нея обаче може да се разбере много за светогледа на кандидатите и това трябва живо да ви интересува като съдии, прокурори и следователи, ако не искате връзкарите да се уреждат за ваша сметка.

П.П. Ha 11 мapт т.г. Πpoĸypopcĸaтa колегия отказа да бъде определен нов и.ф. главен прокурор на мястото на Борислав Сарафов поради изтекъл 6-месечен срок на поста, въпреки различната си практика по въпроса. Предложението бе на Андрей Янкулов, тогава правосъден министър. б.р.).