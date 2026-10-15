ВСС: На 17 октомври започва първото Общо събрание на 1570 – те прокурори за избор на членове на деветия ВСС

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На 17 октомври 2026 г., в зала „София Ивент Център“, бул. „Черни връх“ № 100, Парадайз Център, ет. 3 ще започне Общото събрание на прокурорите за избор на членове на деветия състав Висшия съдебен съвет от професионалната квота. Събранито ще се излъчва в реално време на сайта на Висшия съдебен съвет в раздел: „Онлайн“, съобщи ВСС.

Право на участие в него имат 1570 прокурори, според избирателния списък по чл. 29д, ал. 1 ЗСВ.

Общото събрание ще се проведе в две последователни съботи – на 17 и 24 октомври, като в първата събота регистрацията на участниците ще започне в 08.00 ч.

Обявеният начален час на събранието е 10.00 ч. Съгласно чл. 29 ж, ал. 2 от ЗСВ, при липса на кворум – ако присъстващите са по-малко от половината прокурори, имащи право на глас, събранието ще бъде отложено за един час по-късно и ще се проведе независимо от броя на участниците. Дневният ред предвижда избор на председател на събранието, членове на избирателната комисия и на избирателните секции.

Избирателната комисия на прокурорите се състои от седем редовни и петима резервни членове. Съставът на всяка от избирателните секции включва трима редовни и трима резервни членове, които се избират измежду прокурорите, включени в избирателния списък на съответната секция.

Общото събрание ще приеме решение за определяне на времето за изслушване на всеки от кандидатите, които по азбучен ред ще представят своите концепции за дейността на ВСС и ще отговарят на въпроси.

След изслушването, общото събрание ще продължи на 24 октомври, когато ще се проведе гласуването с хартиени бюлетини. Изборният ден ще продължи от 08.00 ч. до 18.00 ч. Чрез интернет страницата на ВСС ще се излъчва организираното във всяка избирателна секция публично видеонаблюдение в реално време и видеозаснемане на отварянето на избирателната кутия; преброяването на бюлетините и установяването на тяхната действителност; установяването на броя на гласовете за всеки кандидат; съставянето, прочитането, подписването и публичното обявяване на протокола, както и опаковането и запечатването на изборните книжа и материали.

Не по-късно от 21.00 ч. избирателните секции трябва да изпратят на избирателната комисия сканирано копие на подписания протокол.

До 23.00 ч. в деня на гласуването, председателят на избирателната комисия обявява резултатите.

Пълната информация за кандидатите е достъпна на сайта на Висшия съдебен съвет в раздел: „Процедура за произвеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от прокурорите“.